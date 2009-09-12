Sevgi Gönül unutulmadı

Koş Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kız kardeşi Sevgi Gönül, ölümünün 6. yılında da anıldı. Schneider ve Soprano Christine Schafer, törende 24 eser seslendirdi.



Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kız kardeşi Sevgi Gönül, vefatının 6. yılında Topkapı Sarayı Aya İrini Müzesi’nde verilen davetle anıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Başkanı Ömer M. Koç tarafından gerçekleştirilen geceye, cemiyet ve iş dünyasından 250’ye yakın seçkin davetli katıldı. Aya İrini Müzesi’nde 10 Eylül 2007’den bu yana 3 yıldır ardı ardına gerçekleştirilen anma etkinliklerinde bu yıl Sevgi Gönül için şan resitali düzenlendi.



Unutulmaz anlar



Resital için dünyaca ünlü piyanist Eric Schneider ve Soprano Christine Schafer davetlilere gece boyunca unutulmaz dakikalar yaşattı. İki usta müzisyen, Sevgi Gönül için davetlilere 24 farklı eseri seslendirdi. Aya İrini Müzesi’ne araç girmediği için davetliler konser alanına mini golf arabalarıyla taşındı. Geceye Ortodoksların ruhani lideri, Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Gece sonunda gözler Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Amerika’dan getirttiği Ford marka otomobilin üzerinden ayrılmadı. Ayrıca geceye katılan Yasemin Kozanoğlu’nun boynundaki istavroza benzeyen kolye de dikkatlerden kaçmadı.





