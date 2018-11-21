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Sevgi evlerinde kalan öğrencilere, jandarma sevgisi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinlikleri kapsamında, kentteki sevgi evlerinde kalan 150 ortaokul ve lise öğrencisini ağırladı

21 Kasım 2018 14:08

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Dünya Çocuk Hakları Günü\' etkinlikleri kapsamında, kentteki sevgi evlerinde kalan 150 ortaokul ve lise öğrencisini ağırladı. Ziyaret sırasında ilk kez helikoptere binme fırsatı bulan öğrenciler, bir arama kurtarma köpeğinin gösterisini de ilgiyle izledi.
İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle, aralarında ana okul öğrencilerinin de bulunduğu sevgi evlerinde kalan 150 öğrenciyi, misafir etti. Komutanlar tarafından kapıda karşılanan öğrencilere, jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Kırmızı düdük etkinliği kapsamında trafik kuralları ve trafik denetçiliği eğitimi verildi. Jandarmanın arama kurtarma köpeğinin gösterisini ilgiyle izleyen öğrencilere bindirildikleri zırhlı araçların özellikleri anlatıldı. Helikoptere de binme fırsatı bulan öğrencilere, komutanlar çeşitli hediyeler verdi.

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