Sevgi bayrağı Ankara yolunda

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak "Sevgi Bayrağı", Tokat-Sivas il sınırında Sivaslı atletlerce teslim alındı.



Samsun'dan yola çıkarılan Sevgi Bayrağı'nın Sivaslı atletlere teslimi öncesinde, Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel mevkisinde tören düzenlendi.



Sevgi Bayrağı'nı Sivas Valisi Veysel Dalmaz'a teslim eden Tokat Vali Vekili Şükrü Çakır, "Bu bayrak yeni bir başlangıcı temsil etmektedir. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla yanan bağımsızlık ateşi zamanla tüm yurdu kaplamıştır" dedi.



Bayrağı teslim alan Sivas Valisi Veysel Dalmaz ise bu alana şanlı bayrağı ulaştıran gençlerin yalnızca bir seremoni gerçekleştirmediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Onlar yüreklerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisi ve şanlı tarihimizin haklı gururuyla kurtuluşumuza giden yolda yaşananları bir kez daha idrak ediyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla şanlı bayrağımızı bizlere ulaştırıyorlar. Gençlerimiz bu koşuyla bizlere yalnızca Samsun'dan yola çıkan bayrağımızı teslim etmiyorlar. Aynı zamanda Atatürk'ün hedef koyduğu muasır medeniyetler seviyesine her geçen gün daha da yaklaştığımızı ve bu güzel ülkemizin onlarla birlikte daha güçlü yarınlara ulaşacağını gösteriyorlar."



Dalmaz, daha sonra bayrağı Sivaslı atletlere teslim etti. Sivaslı atletlerce Sivas'a doğru taşınan Sevgi Bayrağı, bu gece Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında kalacak.



Sevgi Bayrağı, yarın Sivas-Erzincan il sınırında düzenlenecek törenle Erzincanlı atletlere teslim edilecek. Sivas'ın ardından Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara güzergahını izleyecek Sevgi Bayrağı, Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak.



Sevgi Bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı anısına Türk gençliğinin Atatürk ve ilkelerine bağlılığını, sevgisini simgeliyor.

