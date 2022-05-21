Severodonetsk'te yoğun çatışmalar çıktı; Ukrayna lideri Zelenski, Donbas'ın 'cehennem'e döndüğünü söyledi

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Rusya ordusu Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerini kuşatmak için saldırılarını hızlandırırken Severodonetsk şehrinde çok yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, kolektif olarak Donbas adıyla anılan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rus ordusu tarafından "cehenneme" çevrildiğini belirtti.

Zelenski, "Donbas'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Dışarıda cehennem var ve bunu abartarak söylemiyorum" dedi. Severodonetsk'in "anlamsız" bir biçimde bombalandığını belirten Zelenski, şehirde tek günde 12 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

The Guardian'ın birden fazla kaynaktan aktardığına göre Rus kuvvetleri, kendi işgallerindeki Popasna'dan batıya doğru ilerlemeye çalışıyor; aynı zamanda Severodonetsk'in kuzeyinde ilerlemek istiyor. Şehir ve çevresinde yaşayan sivillerin topçu ateşine maruz kaldığı bildirildi.

Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, "Rusya ordusu Severodonetsk şehrini çok yoğun şekilde yok etmeye başladı. Bombaların yoğunluğu iki katına çıktı; yerleşim bölgelerini vuruyorlar, evler teker teker yok ediliyor" diye konuştu.

Vali, 15 bin kadar sivilin Severodonetsk'in bomba sığınaklarında olduğunu ifade etti.