Sevenlerine 'esmer günler' bıraktı



Ünlü sanatçı Kayahan Acar yakalandığı kanser hastalığına 66 yaşında yenik düştü. Sanatçının 1,5 yıldır küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Son dönemde tedaviye gelişen direnç, hastalığın yaygınlaşması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef kendisini kaybettik" denildi.

Pop müziğin başarılı ismi Kayahan, 1986 yılında "Geceler" adlı şarkısıyla Akdeniz Müzik Yarışması'nda Altın Portakal ödülünü kazanmıştı. 1989 yılında “Ve Melankoli” ve 1990 yılında “Gözlerinin Hapsindeyim” adlı şarkılarıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nda iki kez Türkiye'yi temsil etmişti.

Sanatçının 1991 yılında çıkardığı “Yemin Ettim” adlı albümü satış rekorları kırmıştı. 1992 yılında “Odalarda Işıksızım” adlı albümüyle başarı grafiğini sürdüren Kayahan'ın “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi”, “Allah'ım Neydi Günahım”, "Esmer Günler", “Vazgeçmem”, “Sarı Şekerim” gibi şarkıları dillerden düşmemişti.