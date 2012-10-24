Sevenleri Ertaş'ın mezarına koştu

Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde Türk halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti.

Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki mezarını ziyarete gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarına çiçek bırakarak sulayan vatandaşlar, Ertaş'ı unutamadıklarını ifade ettiler.

Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Aysel Çalışkan (60), yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. İstanbul'da tanıdıkları ve komşularından Ertaş'a selam getirdiğini ifade eden Çalışkan, sanatçıyı unutamadıklarını dile getirdi.

Kızı ile birlikte Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Şevket Göktaş, bayram arifesi olduğu için büyükleri ile birlikte Neşet Ertaş'ın da mezarını ziyaret ettiğini belirterek, ''Duamızı ettik, ruhu şad olsun. Onun için buraya geldik'' dedi.

Ertaş'ın mezarını ziyarete gelenler, Kırşehir Belediyesi'nin mezarlık girişine koyduğu hatıra defterine de duygularını yazıyorlar.