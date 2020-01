Seven Hill iflas etti

Hazırgiyim sektöründe önemli bir yeri bulunan Seven Hill hakkında mahkeme iflas kararı verdi. 1,5 yılı aşkın bir süre kayyum denetiminde faaliyetini sürdüren şirket iflas kararı ile tasfiyeye alındı. 80 milyon lirayı aşkın borçla batan Seven Hill'in varlıkları satılarak borçlar ödenmeye çalışılacak.

Kendi markasını yaratmak üzere 1990’lı yılların sonunda yola çıkan Hüseyin Özbek’in kurduğu Seven Hill özellikle krizli dönemlerde büyümesini sürdürdü. Marka Türkiye genelinde 80’i aşkın mağaza ve yüzlerce çalışana ulaştı. Ancak iki yıl önce mali yapısı bozulan Seven Hill (Beş Yıldız Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş.) için iflas erteleme başvurusu yapıldı.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, dosyaya bakan Bakırköy Ticaret Mahkemesi 13 Eylül 2013’te şirketi iflas erteleme kapsamına aldı. Bu kararla şirket alacaklılara karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme şirket yönetimine kayyum atadı. İflas erteleme süreci devam ederken karar temyiz edildi. Yargıtay şirket için verilen iflas erteleme kararını bozdu. Şirket avukatlarının yaptığı süre uzatım talebi ise reddedildi. Kayyum heyeti de şirketin geleceği ile ilgili olumlu bir tablo ortaya koyamayınca şirketin iflası gündeme geldi.

İki şirket içinde iflas kararı

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi geçtiğimiz 22 Nisan günü Beş Yıldız Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş. ve Özbek Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında iflasına karar verdi. Verilen bu karar ile birlikte şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.

Hesapları bloke edildi

Beş Yıldız Tekstil ve Özbek Tekstil Konfeksiyon’un ortaklarından baba Bektaş Özbek, bir şirketin yaptığı icra takibi sonrası banka hesaplarının bloke edilmesi nedeni ile intihar girişiminde bulunmuştu. Özbek, hesaplara bloke konulması nedeni ile çalışanların ücretini ödeyemez duruma düştüğünü, anılan eylemi bu yüzden gerçekleştirdiğini açıklamıştı.



Seyyar satıcılıktan başladı

Seven Hill markası her ne kadar Özbek Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcileri tarafından büyütülse de sürecin başında kumaş tüccarı baba Bektaş Özbek’in çalışmaları belirgin bir iz taşıyor. Adana’da eşek sırtında seyyar satıcılık yaparak işe başlayan Bektaş Özbek, 1979’da İstanbul’da kurduğu tekstil firması ile kumaş ticaretine başladı. Baba Özbek 1997 yılına gelindiğinde ise iki çocuğu ile Seven Hill markasının bünyesinde olduğu 42 milyon TL sermayeli Beş Yıldız Tekstil’i kurdu. Özbek Ailesi 2003 yılında ise Özbek Tekstil Konfeksiyon’u kurdu.