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'Seve seve gay olurum'

Son filmi için 10 kadını idare eden bir karakteri canlandıran ünlü şarkıcı Emre Altuğ,film galasında konuşarak farklı rol tekliflerine açık olduğunu söyledi.

26 Eylül 2009 03:00

Son filmi için 10 kadını idare eden bir karakteri canlandıran ünlü şarkıcı Emre Altuğ, yeni filminin galasında konuşarak farklı rol tekliflerine açık olduğunu söyledi.

Yeni filmi 'Sizi Seviyorum'da, 10 kadını birden idare eden bir çapkını canlandıran Emre Altuğ seve seve gay olabileceğini dile getirdi.

Vatan'ın haberine göre filmin galasında konuşan Emre Altuğ, "Ben gişe ile ilgilenmem, paramı aldım ona bakarım" sözünün halen arkasında olduğunu belirten Altuğ; "Ben tüccar ya da yapımcı değilim ki!" şeklinde konuştu. Yakışıklı popçu, gazetecilerin "Her rolde oynar mısınız? Buna gay rolleri de dahil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu filmin yapımcısının yapacağı bir film olursa seve seve oynarım."

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