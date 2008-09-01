Sevdiklerinize e-kartlarla ulaşın!

Kargaşa ve stres dolu yaşamlarımız bizi sağlıklı sosyal ilişkiler aramaya sevk ediyor. Bir anda küçülüveren dünyamızda, sevdiklerimize kendilerini özel hissettirmek ya da özel günleri kutlamak için yardımımıza İnternet koşuyor.



E-kartlar normal postayla gönderdiğimiz tebrik kartlarının sanal karşılığı. E-kartları hem gönderip alması daha çabuk, hem de dilediğiniz her olaya uygun bir tema bulabiliyorsunuz.

Farklı gönderme seçenekleri sayesinde, kartları sevdiklerinize aylar öncesinden yollayabilir, bundan sonra hiçbir yıldönümünü ya da doğum gününü kaçırmayabilirsiniz. Teknolojik gelişmeler sayesinde, kişiselleştirme ve özelleştirme seçenekeleri sınır tanımayan e-kartlar, çevrimiçi hediyelerle bir araya geliyor. Yazımızda tüm e-kart seçeneklerine değindik.

Arasından seçim yapabileceğiniz e-kart kategorilerine sahip onlarca site var. Başlangıçta e-kartların üzerinde sadece metin ve durağan resimler bulunurdu ve sadece üzerindeki mesajı değiştirme şansına sahiptiniz. Kimi e-kartlar ise müzik çalardı. Geçen zaman, ilerleyen teknoloji derken, e-kartların kişiselleştirilebilme ve özelleştirilebilme olanağı da arttı. Arka plan renginden müziğine varıncaya değin, elinizdeki e-kartı tepeden tırnağa değiştirebilirsiniz. Elbette kartın ana şablonuna bağlı kalmak kaydıyla!







Son zamanlarda e-kart siteleri dünyanın herhangi bir yerindeki kişiye kişisel notlar, tebrik kartları, davetiyeler, çiçekler ve hediyeler gönderme olanağı da tanıyor. Kimi siteler küresel teslimat yapabilirken bazıları yerel çalışıyor. Şimdi küresel e-kart pazarında kendine iyi yer edinmiş firmalara bir bakalım.





Hallmark.com

Geleneksel tebrik kartı piyasasının en bilindik isimlerinden olan Hallmark, 1910 yılından beri faaliyet gösteriyor ve 1928’den beri de bu ismi kullanıyor.

Firma, yılbaşı ve sevgililer günü kartlarıyla tanınıyor ve artık e-kart pazarının da önemli oyuncularından. Ücretsiz e-kart sunmanın yanı sıra, anneler günü, sevgililer günü, yılbaşı gibi yılın özel vakitlerinde sevdiklerinize internetten çiçek gönderme uygulamasının da öncülerinden.

Firmanın web sitesindeki kartlar ve e-kartlar kısmında, büyük kısmını ücretsiz gönderebileceğiniz e-kartlar var ve bunlar küçük bir ödeme gerektiren “Photo Cards” ve “Cards” kısmından ayrılmış. Fotoğraflı kartlarla sıradan kartlar arasındaki fark, sıradan kartlarda sadece mesajı değiştirebilirken fotoğraflılarda kendi fotoğraflarınızı ekleyebilmeniz.

Her iki kart da alıcıya basılı kart şeklinde ulaştırılıyor. Diğer kategorilerde müzikli kartlar, koleksiyonlar, tebrikler ve duyurular var. Site, genellikle flash tabanlı e-kartlar sunuyor. Kartların dışında, sitede çeşitli kırtasiye ürünleri, not defterleri, farklı olay ve kategoriler için hediyeler ve hatıralık eşyalar var.

Site eskiden sipariş üzerine çiçek de yolluyormuş ama bu uygulamadan artık vazgeçilmiş. Bununla beraber, siteye yeni “Hallmark Magazine” kısmı devreye sokulmuş.

www.hallmarkmagazine. com. com adresinden erişilebilen dergi, bilgilendirici ve birçok yeni proje, fikir, yemek tarifi, ipuçları içeriyor. Dergiyi firmanın web sitesinden de alabilirsiniz.

Artıları:

-Bölümler ve alt bölümler çok düzenli

-Gezmesi çok kolay

-Göze hitap ediyor, çok renkli

Eksileri:

-Paralı ürünlerle bedava olanları ayırmak güç

-En gözde hediye olan çiçek artık yok

-Site yapısı ikide bir değişiyor.

ArchieOnline.com

Archies, Hindistan kökenli ve bu ülkede pazar payının yarısını elinde tutan bir firma. Dünya çapında altı ülkede faaliyet gösteren şirket, Archies Gallery serisi ürünleriyle biliniyor.



1976’da poster, nota defteri ve deri tasarımlarla yola çıkan firma, 1980’den bu yana tebrik kartı tasarlıyor ve Paramount Cards, Anne Geddes ve American Greeting gibi popüler uluslararası firmalarla çalışıyor. 2000 yılından beri de archiesonline. com web sitesinden satış yapıyor.



Bu web portalından e-kartların yanı sıra kişisel ya da kurumsal hediyeler ve moda aksesuarları satın alabilirsiniz.



Bunlar şöyle kategorize edilmiş: Yumuşak oyuncaklar, özel hediyeler, hediye paketleri, belirli olaylar için hediyeler, parfüm ve deodorantlar, doğumgünü, hediye, ilişki (özel aile üyeleri için), fotoğraf albümleri, kırtasiye malzemesi, çocuklara özel, fotoğraf çerçeveleri, markalı ürünler, Stupid Cupid markalı moda aksesuarları, kurumsal hediyeler için Giftworks ürünleri ve Ginger Lemon marka kıyafetler.

Siteden, örneğin çanta, gerdanlık ya da küpe almanız mümkün. Bazı e-postalar ve hediyeler kesenin ağzını açmayı gerektirse de, çok sayıda ücretsiz e-kart da bulunuyor. “E-card” bağlantısını tıklar tıklamaz “egreeting” kısmına yönlendiriliyorsunuz.

Burada olaylara ve günlere göre birçok alt kategori zengin seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Sitenin Hint kökenli olmasından dolayı birçok yerel etkinliğe ilişkin kartlar da var. Kartların çoğu flash tabanlıyken bazıları durağan fotoğraf ve metin içeriyor.



Artıları:

- Çok cazip ana sayfa

- Geniş kurumsal hediye seçenekleri



Eksileri:

- Kartlar sofistike kullanıcılara göre değil

- Birçoğu bildiğiniz durağan kartpostallara benziyor

- Site yapısı çok zayıf

LakeCards.com

Java teknolojili e-kartlar, bu alanda nispeten yeni sayılır. Janim Applets denilen bir teknik sayesinde, yağan kar, dalgalanan su ve patlayan havai fişek gibi efektlerle süslenmiş kartlara rastlanıyor. Benzer hizmetler sunan bir sürü site olsa da, LakeCards. com aralarında en kolay gezilen ve en sıcak görünenlerinden biri...

Alt kategorilere şunları örnek verebiliriz: Sevgililer günü, doğumgünü, teşekkür, şelale, manzara, dağ, gün batımı, hayvan, çiçek, havai fişek, kar, karlı göl. Çoğu kart ilginç olsa da, vaktiniz darsa doğumgünü, sevgililer günü ve teşekkür kartlarını atlayabilirsiniz. Janim applet’leri sayesinde, e-kartlar üzerinde çeşitli etkiler oluşturmak mümkün.

Bunlara dalgalar, şelaleler, kar yağışı ve fişekler dâhil. Site tasarım ve tarz bakımından çok etkileyici değilse bile sunduğu e-kartlarla bu açığını kapatıyor.

Artıları:

- İzlerken insanı dinlendiren kartlar

- Kartlara müzik eklenebiliyor

- Sitedeki tüm e-kartlar bedava

Eksileri:

- Eğer sisteminizde Java Runtime Environment yazılımının son sürümü yoksa kartlar görüntülenemiyor.

- Kart koleksiyonu biraz kısıtlı

- Sitedeki her kart Java tabanlı değil.

E-kartlar hakkında...

■ Animasyon, ses veya etkileşim sunmayan kartlara genelde “kartpostal” deniyor.

■ Flash tabanlı e-kartlar animasyonu, görüntüyü ve etkileşimi bir araya getiriyor.

■ Flash kartlarda bazen durağan görüntüler, bazen de gerçekçiliği artırmak için 2B animasyonlar kullanılıyor.

■ *.GIF uzantılık kartlar da animasyon içeriyor,, ama bunlarda etkileşim ya da ses bulunmuyor.

■ JAVA kartlar ses desteği sağlasa da mevcut yazılım geliştirme çevresinde etkileşimi desteklemiyorlar.

■ E-kartları WAP destekli cep telefonları üzerinden de alıp gönderebilirsiniz.





CHIP/ Eylül 2008

