Sevdikleriniz çikolatada

T24-Sevdiklerinizin fotoğraflarını yapbozların, kahve kupalarının üzerinde görmeye alıştınız. Peki ya çikolatalar? Karafırın, 'Chocolate Print" ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor...



1900’lü yılların başında kurulan Karafırın, üretim hayatına sadece ekmek üreterek başlamıştı. Fakat Karafırın şu an sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle lezzet tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.



Bugün pek çok noktada mağazası bulunan Karafırın aynı zamanda Avusturya Richemont Pastacılık Kulübü’nün de iki Türk üyesinden biri. Yıllar içinde çeşitlendirdiği ürünleri ve kalitesiyle dikkat çekerken özel günlere yönelik ürünlerinin şıklığı da müşterilerinin ayrıca ilgisini çekiyor.



Karafırın bu kez de dünyanın en sevilen yiyeceği çikolataya yaptığı fotoğraf baskısı ile ister sade bir kutlama ister ihtişamlı bir düğün olsun özel anlara ayrı bir anlam katıyor.

















Dünyada gıda sektörünün rağbet gösterdiği "Chocolate Print" tekniği sayesinde sevgilinizin, bebeğinizin, eşinizin, annenizin ya da köpeğinizin fotoğrafını çikolata üzerine birebir basıyor. Böylece küçücük çikolata büyük anlamlarla o anın simgesi haline geliyor.



Tamamen doğal olarak el yapımı gerçekleştirilen teknikte, kalp, kare ya da kartvizit şeklindeki fotoğraf baskılı çikolataların adedi 2.250 TL’den başlıyor. 15 adetten başlayarak istediğiniz sayıda yapılabiliyor. Lezzetli çikolataların iç malzemesi konusunda geniş bir yelpaze sunuyor.



İsteğe bağlı olarak moccalı, dilerseniz fındık dolgu gibi farklı içeriklerde çalışabiliyor. Hatta dilerseniz, kurumsal olarak da kartvizit şeklinde de basılabiliyor.





Sex and the city'nin cupcakeleri



Ayrıca birçok kadını ekran başına kilitleyen Sex and the City adlı dizide karakterlerin elinden düşmeyen birbirinden nefis lezzetlere sahip olan cupcake'ler artık Karafırın sayesinde Türkiye'de.

















Artık birçok düğünde, düğün pastası yerine tercih edilen cupcake kuleleri meraklılarının beğenisine sunuluyor. Özel siparişlerle hazırlanan konseptlerin kreması sütlü ve çilekli olarak hazırlanıyor. Beyaz ve kırmızı kalplerle süslenen cupcakeler aynı zamanda Sevgililer Günü için de "tatlı" bir hediye altenatifi sunuyor