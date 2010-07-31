Sevdiğin diziyi söyle mesleğini söyleyeyim!

T24 - Televizyon dizileri hayatın bütünü gibi gençlerin meslek seçiminde de etkili oluyor. House, Grey's Anatomy dizileri zaten var olan tıbba ilgiyi artırdı

Son dönemde ülkemizde sayısı çok fazla artan meslekler üzerine kurulu olan diziler gençleri yönlendiriyor. Özellikle bazı dizilerdeki karakterler ve olay örgüsü gençlerin mesleki tercihlerini etkiliyor. Tıp, hukuk gibi gençlerin en çok talep ettiği meslekleri bu kadar popüler olmasının bir nedeni de televizyon dizileri. Özellikle bu meslekleri tercih eden gençlere en çok izledikleri televizyon programları sorulduğunda bu mesleklerle ilgili olan House, Grey's Anatomy, Ally McBeal gibi dizileri takip ettikleri görülüyor. Bu gençlere bu dizilerin meslek seçimlerini etkileyip etkilemediğini sorduğumuzda ise % 85'i evet cevabını veriyor.

Ülke gündeminin etkisi

Ülkemizde gerçekleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar gençlerin mesleki tercihlerine de yön veriyor. Mesela 1999 depreminden önce çok fazla tercih edilmeyen jeoloji ve jeofizik mühendisliği, psikoloji gibi mesleklerin depremden sonra gençler arasında tercih edilme oranları ciddi bir şekilde artmış. Özellikle İstanbul'da jeoloji ve jeofizik mühendisliği popüler ve prestijli meslekler arasında görülüyor. Yine 1999 depremine kadar popüler olan inşaat mühendisliği daha sonra düşüş eğilimi göstermiş. Ancak son iki yılda mortgage yasası ve banka kredilerinin düşmesi ile inşaat sektörünün tekrar canlanması gençler arasında da inşaat mühendisliğinin tercih edilirlik oranının tekrar artmasına neden olmuş. 2006 yılına kadar % 10 civarında olan inşaat mühendisliğinin tercih edilme oranı, son iki yıl içerisinde % 15 oranına yaklaşmıştır.

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası ise o dönemin gözde meslekleri olan iktisat ve işletme gibi ucu açık finans mesleklerinin gençler arasındaki popülerliğinde düşüş görülüyor. Gençler 2001'den sonra finans alanında daha garantili olarak gördükleri bankacılığa yönelmişler.