Sevdiği kız reddedince kızı benzin döküp yaktı

T24- Olay bugün Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmetçik Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi olan N.E.'ye işsiz olan Osman K. iddiaya göre arkadaşlık teklifinde bulundu. Reddedilen Osman K. bugün okula giden N.E.’nin önüne çıkarak, “Neden benim arkadaşlık teklifimi kabul etmiyorsun” diyerek yanında getirdiği pet şişe içindeki benzini kızın üzerine dökerek ateşe verdi. Sokak ortasında alev alev yanan kıza çevredekiler müdahele etti. Çorum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, başında ve göğsünde yanıklar bulunan N.E.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.





Genç kız, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan Osman K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Osman K.'nın polise verdiği ifadesinde, “Arkadaşlık teklifinde bulundum. Kabul etmeyerek beni tersledi. Bu duruma çok sinirlendim” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (dha)