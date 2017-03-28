'Sevda Kuşun Kanadında' dizisi final yapıyor: Maksadımız Allah rızasını yakalamaktı

TRT 1’de yayınlanan “Sevda Kuşun Kanadında” dizisi ekranlara veda ediyor. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Mesut Uçakan, büyük yatırımlar yaptıklarını ifade ederek “Maksadımız zaten burada, benim daha önce yaptığım bütün filmler gibi Allah rızasını yakalamaktı ve bu millete birazcık şuur, milli duruşu verebilmek, milli kültür heyecanını gösterebilmekti” dedi.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Uçakan yaptığı açıklamada, dizide Türkiye’nin yakın tarihini, hala çatışmaları devam eden ideolojik ve siyasal arka planıyla birlikte anlattıklarını iddia etti.

Son bölüm bu akşam

Bugün yayınlanacak 31’inci bölümle final yapacak olan dizinin son bölümünde 12 Mart muhtırası ve sonrasında yaşanan olaylar anlatılacak.