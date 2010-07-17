Sevda Demirel'e sperm soruşturması

T24- ABD'deki bir sperm bankası yoluyla hamile olduğunu açıklayan Sevda Demirel hakkında inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, "Türk soyunu koruma" amacıyla çıkarılan yeni yönetmelik uyarınca suç duyurusu yaparsa Demirel hakkında adli takip başlatılacak.



Sağlık Bakanlığı, Amerika'daki bir sperm bankasından melez bebek seçtiğini ve 15 günlük hamile olduğunu açıklayan Sevda Demirel, hakkında inceleme başlattı.

Bakanlık, "Yeni yönetmeliğe göre sperm bankasından hamile kalırken, eğer ülkemizden bir doktor veya merkez tarafından yönlendirildiyse cumhuriyet savcılığına başvuracağız" açıklaması yaptı. Oyuncu Leyla Bilginel ve Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'dan sonra Sevda Demirel de anne olmak için sperm bankasını seçti. İki haftalık hamile Demirel, önce şansını Kıbrıs'ta denediğini ama aksiliklerle karşılaşınca Amerika'da bir sperm bankasına başvurduğunu söyledi.

Sperm bankasından anne olmayı yasaklayan ve 6 Mart 2010 tarihinde yayımlanan yeni 'Tüp Bebek Yönetmeliği'nden habersiz açıklamalar yapan Sevda Demirel, Sağlık Bakanlığı'na çarptı! Açıklamaları ihbar kabul eden Sağlık Bakanlığı, inceleme başlattı. Daha önce bu yolla hamile kalan Leyla Bilginel ve Güner Özkul, yönetmelik öncesi çocuk sahibi olduğu için, adli takipten kurtulmuş oldu.



YENİ YÖNETMELİK ÇIKTI



Sabah'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Eğer Sevda Demirel, Türkiye'de bir merkez veya doktor tarafından yurt dışına yönlendirildiyse merkez veya doktor için, kendisi başkalarını gittiği merkeze yönlendirirse de Sevda Demirel için suç duyurusunda bulunacağız, incelemeler sürüyor" dedi. Yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren bir çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. 6 Mart 2010 tarihinde "Türk soyunu koruma" amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle sperm bankasından hamile kalanlar hapis cezasıyla yargılanabilecek. Yeni yönetmeliğe göre, yurtdışındaki sperm bankasından alınan sperm veya yumurta ile hamile kalanlar hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile dava açılacak. Yeni düzenleme, bu yönteme başvuran anne adaylarının yanı sıra aracılık yapan kişiler ile sperm veya yumurta veren donörü de sorumlu tutuyor.

"Soyu korumak" gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı, hastalarını yurtdışındaki sperm bankalarına yönlendiren veya bu yöntem konusunda teşvik eden tüp bebek merkezlerini de kapatacak. Hastasını sperm bankası yöntemi ile hamile kalmaya teşvik eden veya yurtdışındaki sperm bankaları ile bağlantı kurarak bu yönde bilgi veren hekimlerin de, tüp bebek çalışmasına ilişkin sertifikaları Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilecek ve haklarında ceza davası açılacak.