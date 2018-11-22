Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne: Beni kâbusun olarak görmekten vazgeç

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi’ne canlı yayında attığı tokatla hatırlanan eski manken Sevda Demirel, ”Benim barışma teklifimi geri çevirme lütfen artık barışalım… Artık beni kabusun olarak görmekten vazgeç. Artık benden kaçma…” dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına eski manken Sevda Demirel konuk oldu. Demirel, uzun yıllar konuşulan tokat olayıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Tokat olayı artık bitsin istiyorum. Ben Hande’ye barış mesajları da yolladım, ölümlü dünya sonuçta.



O tokadın ardından 20 yıl geçti. Aslında biz ikimiz çok iyi partner olabilirdik.

Hande’ciğim 20 sene geçti. Zannediyorum çok olgunlaştık artık. Kocaman hanımlar olduk. Seni üzmek, canını acıtmak hiç istemezdim. Biliyorum sen de o sözcükleri bana kullanmak istemezdin. Bence ikimiz de o görüntülerden hiç memnun değiliz, o görüntüler ikimizi de çok zedeledi.

Sen bir anne oldun benden daha hassasındır. Benim barışma teklifimi geri çevirme lütfen artık barışalım… Artık beni kabusun olarak görmekten vazgeç. Artık benden kaçma…"