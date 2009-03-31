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Sevda Demirel karakolluk oldu

Aşı kartı olmayan köpeğini zorla uçağa bindirmek isterken yetkililerle tartışan Sevda Demirel, karakolda ifade verdi.

31 Mart 2009 03:00

Şarkıcı Sevda Demirel, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Adana Havalimanı'nda köpeği Şila yüzünden zor anlar yaşadı.

Gecce.com'un haberine göre, aşı kartı olmadığı için uçağa alınmayan köpeğini güvenlik kapısını aşarak izinsiz bindirmeye çalışan Demirel, uçağın kapısında bekleyen yer hizmetleri memuru tarafından engellenince olay çıkardı. Memura hakaret ederek saldırdığı iddia edilen Demirel'in, polis gözetiminde karakola götürülerek ifadesi alındı.

Havacılık Kuralları'na göre aşı kartı olmayan köpeklerin uçağa alınmasının yasak olduğunu belirten görevliler, durumu Demirel'e izah ettiklerini ancak reddedildiklerini söyledi.

Faks gelince sorun çözüldü

Karakolda fevri davrandığını belirtip suçunu kabul eden Demirel özür dilince olay tatlıya bağlandı. Aşı kartının faksla gelmesiyle sorun çözülünce Demirel, aynı şirketin öğleden sonraki uçağı ile İstanbul'a gitti

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