Sevda Demirel karakolluk oldu

Şarkıcı Sevda Demirel, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Adana Havalimanı'nda köpeği Şila yüzünden zor anlar yaşadı.



Gecce.com'un haberine göre, aşı kartı olmadığı için uçağa alınmayan köpeğini güvenlik kapısını aşarak izinsiz bindirmeye çalışan Demirel, uçağın kapısında bekleyen yer hizmetleri memuru tarafından engellenince olay çıkardı. Memura hakaret ederek saldırdığı iddia edilen Demirel'in, polis gözetiminde karakola götürülerek ifadesi alındı.



Havacılık Kuralları'na göre aşı kartı olmayan köpeklerin uçağa alınmasının yasak olduğunu belirten görevliler, durumu Demirel'e izah ettiklerini ancak reddedildiklerini söyledi.



Faks gelince sorun çözüldü



Karakolda fevri davrandığını belirtip suçunu kabul eden Demirel özür dilince olay tatlıya bağlandı. Aşı kartının faksla gelmesiyle sorun çözülünce Demirel, aynı şirketin öğleden sonraki uçağı ile İstanbul'a gitti