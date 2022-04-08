Sevda Demirel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nisa bebek benim korumam altında olsun

Nisa bebeğin durumunu yakından takip eden Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Demirel, "Nisa bebek benim korumam altında olsun" dedi.

İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğinin son durumu gündemdeyken Sevda Demirel bir paylaşım yaptı. Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yaşam mücadelesi veren Nisa bebeği istedi.

Demirel, "Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım. Son derece düzgün bir hayatı olan gece hayatı içkisi, sigarası hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım. Lütfen bu bebeği bana verin Nisa bebek ölene kadar benim korumam altında olsun. Yurtlarda büyümesin ben ona annelik yapmak istiyorum. Lütfen bana güvenin." ifadelerini kullandı.