Sevcan Demir'in ölümünde şüpheli Kenan Danış, olaydan önce "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" demiş!
13 Mart 2021 15:14
İstanbul Esenyurt'ta birlikte yaşadığı Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin 4’üncü katından 'düşerek' hayatını kaybeden Sevcan Demir'in ailesi olaydan dakikalar önce yaptıkları telefon görüşmelerini kanıt olarak sundu. Görüşmede Kenan Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği duyuldu.
Esenyurt'ta, Sevcan Demir, geçtiğimiz salı günü dini nikâhlı eşi Kenan Danış ile tartışırken, seslerden rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra Sevcan Demir, 4'üncü kattan apartman boşluğuna 'düşerek' ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kenan Danış suçlamaları reddederken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı" diye konuştu.
Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.
Genç kadının ailesi ise olayın cinayet olduğun öne sürdü. 33 yaşındaki Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile Kenan Danış arasından olaydan bir süre önce yapılan telefon görüşmelerinin cep telefonu görüntülerinin kanıt olarak sundu.
Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan Danış'ın, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne Tosun'un "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Danış'ın, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor. Ardından Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği, bu sırada Sevcan Demir'in annesine "Anne kapat telefonu" dediği duyuluyor.
Bir başka konuşmada da Kenan Danış'ın, kızını telefona isteyen anne Seyran Tosun'a "Öldü öldü başında bekliyorum" dediği duyuldu.
Anne ile Danış arasındaki telefon konuşmalarını Sevcan Demir'in teyzesi Rukiye Tosun'un cep telefonu kamerasına kaydettiği öğrenildi. (DHA)