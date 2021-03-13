Sevcan Demir'in ölümünde şüpheli Kenan Danış, olaydan önce "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" demiş!

Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı" diye konuştu.

Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.

Genç kadının ailesi ise olayın cinayet olduğun öne sürdü. 33 yaşındaki Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile Kenan Danış arasından olaydan bir süre önce yapılan telefon görüşmelerinin cep telefonu görüntülerinin kanıt olarak sundu.

Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan Danış'ın, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne Tosun'un "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Danış'ın, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor. Ardından Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği, bu sırada Sevcan Demir'in annesine "Anne kapat telefonu" dediği duyuluyor.

Bir başka konuşmada da Kenan Danış'ın, kızını telefona isteyen anne Seyran Tosun'a "Öldü öldü başında bekliyorum" dediği duyuldu.

Anne ile Danış arasındaki telefon konuşmalarını Sevcan Demir'in teyzesi Rukiye Tosun'un cep telefonu kamerasına kaydettiği öğrenildi. (DHA)