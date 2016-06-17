Sevan Nişanyan’a açılan ‘dine hakaret’ davaları birleştirildi, ilk duruşma 25 Ekim’de

Yazar Sevan Nişanyan’a ‘dine hakaret’ suçlamasıyla açılan davalar birleştiriliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden açılan ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçuyla açılan davalarda ilk duruşma 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Agos’tan Arto Tezel’in haberine göre, Nişanyan’a 29 Eylül 2012 yılında kendi internet sitesinde yayınladığı ‘Nefret Suçlarıyla Mücadele Etmeli’ başlıklı yazısında Hazreti Muhammed hakkında kullandığı “Allah’la kontak kurduğunu iddia eden” ve “bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin eden” ifadeleri sebebiyle Türkiye’nin birçok yerinden dava açılmıştı.

21 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Nişanyan’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 218. maddesi kapsamında 13 ay 15 gün hapsi istenmiş fakat 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kapatılması üzerine dosya İstanbul’daki 70. Asliye Ceza Mahkemesi’ne devredilmişti.

Davalar birleştirilip yargılana yeniden başlayacak

Nişanyan’ın avukatı Ergin Cinmen, 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmasında, dosyanın hem Türkiye’nin çeşitli illerinden aynı suçlamalarla açılan davalardan oluştuğu hem de Nişanyan’ın yazdıklarının suç olmadığı gerekçelerini öne sürdü, ardından dosya temyiz edildi. Temyiz kararının ardından dosya Yargıtay’a gitti; Yargıtay ise kararı aynı suçtan birden fazla dava açıldığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay, Nişanyan hakkında ‘dine hakaret’ suçu kapsamında açılan tüm davaların birleştirilmesi ve yargılamanın yeniden yapılması kararını verdi.

Yargılanma sürecinin devam ettiğini belirten Avukat Cinmen şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Nişanyan’a açılan tüm davaları birleştirecek, şu anda dosyaları birleştirme faaliyeti devam ediyor. Bu hususta Nişanyan’a açılan pek çok dava var, tüm davalar birleştirilecek ve ilk duruşma 25 Ekim’de gerçekleştirilecek.”