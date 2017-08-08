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Sevan Nişanyan: Devlet bankadaki parama el koydu

"Devlet değil gangster çetesi"

08 Ağustos 2017 14:29

İzmir Foça Cezaevi'nden kaçarak Yunanistan'a iltica eden dil bilimci Sevan Nişanyan sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bankadaki parasına el koyduğunu duyurdu.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Cezaevinden firar ederek Yunanistan’a kaçan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, bankadaki parasına el koyulduğunu söyledi. İzmir Şirince’de SİT alanına yaptığı inşaatın imara aykırı olduğu suçlamasıyla tutuklanan yazar Nişanyan’a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, tutuklu olduğu Foça Cezaevi’nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş ve Yunanistan’a iltica ettiğini açıklamıştı.

Nişanyan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir banka hesabında kötü gün parası diye duran 12 bin liram vardı. TC (başka şey bulamadığından) ona el koymuş. Devlet değil gangster çetesi”

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