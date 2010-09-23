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Politika

SEVAL TÜRKEŞ'TEN BAHÇELİ'YE TEPKİ ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 13:03

-SEVAL TÜRKEŞ'TEN BAHÇELİ'YE TEPKİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Seval Türkeş, Alparslan Türkeş'in mezarının ancak merhumun yetiştirdiği milyonlarca ülkücünün rızası alınarak yapılabileceğini belirtti. Seval Türkeş, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Eylül 2010 tarihinde, Alparslan Türkeş'in mezarının devlet mezarlığına nakledileceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsattı. Türkeş'in vefatının ardından mezarın yapım, bakım, onarım, koruma ve kollanması amacıyla Ekim 1997'de Alparslan Türkeş Vakfının kurulduğunu ve bugüne kadar mütevazı şartlarda çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Seval Türkeş, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar Alparslan Türkeş'in makamında oturan Bahçeli, onun misyonununu ve hatırasını yaşatmak için kurulan bu vakfa, en küçük maddi ve manevi destekte bulunmamıştır. Misyonuna, hatırasına ve aile ocağına saygı ve ilgi göstermediği Türkeş ile ilgisi sadece bayramdan bayrama bir teneke su ile kabrini ziyaret etmekten öteye gitmemiştir. Türkeş'in yetiştirdiği çok değerli ülkücü kadroları basiretsiz yönetimi ile dağıtan Bahçeli, son günlerde meydana gelen tabloyu milletin karşısına çok güçlü projeler ile çıkarak lehine çevirmesi gerekirken, mezardan medet umması bizim açımızdan fevkalade üzüntü verici olmuştur. Çok büyük hata yapmıştır. Türkeş'in mezarının nakli ile ilgili bugüne kadar bize en ufak bir haber intikal etmemiştir. Böyle bir projenin bulunmadığı da hükümet yetkilileri tarafından açıklanmıştır. Mezarın nakli ancak ve ancak Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği milyonlarca ülkücünün rızası alınarak yapılabilir.''

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