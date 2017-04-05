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Yaşam

Sevak Balıkçı'nın davası sivil mahkemeye geçti

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde devam ediliyordu

05 Nisan 2017 15:20

Batman’da askerlik görevini yapan er Sevak Şahin Balıkçı’nın altı yıl önce bir askerin silahından çıkan kurşunla ölmesine dair dava, askeri yargı kaldırıldığı için Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Daha önce Askeri Yargıtay tarafından bozulan davaya, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde devam ediliyordu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kozluk’taki Gümüşörgü Jandarma Karakolu’nda görev yapan er Sevak Şahin Balıkçı, askerliğinin bitimine bir ay kala, 24 Nisan 2011’de, karakolun çevresindeki tel örgü çalışmasına dahil edildi. Çalışma sırasında güvenlikçi olarak görev yapan er Kıvanç Ağaoğlu, askeri talimatlara uymayarak, emniyetini açtığı silahı dolduruşa aldı ve Balıkçı’ya tutarak ateş etti. Tanık er Halil Ekşi, Ağaoğlu’nun silahı Balıkçı’ya doğrultup ateş ettiğini savundu.

Görevsizlik verildi

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde 2013 yılında biten davada; sanık Ağaoğlu ‘bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Astsubay Sadrettin Ersöz ise ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan beş ay hapse çarptırıldı. Ağaoğlu’nun askeri kurul ve talimatlara aykırı şekilde silahının emniyetini açık tutması, doldur boşalt yapması ve Er Balıkçı’ya doğrultması ise kasıt sayılmadı.

Askeri Yargıtay, 2014 yılında, “Duruşma tutanaklarının üzerinde mahkemenin adı yazılı olmadığı” gerekçesiyle kararı usulen bozdu. Mahkemeye geri dönen dava, yeni baştan görülmeye başlandı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bunun üzerine Sevak Balıkçı Davası’nda 2 Şubat 2017’de görevsizlik kararı verildi. Davaya Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

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