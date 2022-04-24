Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı, oğlunun 11. ölüm yıldönümünde yaşamını yitirdi

Batman'da zorunlu askerlik yaparken terhisine 23 gün kala arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla öldürülen Sevag Şahin Balıkçı'nın babası Garbis Balıkçı, oğlunun 11. ölüm yıldönümünde yaşamını yitirdi.,

Balıkçı ailesi bugün saat 13.00'te Şişli Ermeni Mezarlığında Sevag Balıkçı için düzenlenecek anma törenine katılacaktı. Garbis Balıkçı’nın yaşamını yitirdiğini ailenin yakını Ermeni yazar Murad Mıhçı sosyal medya hesabından duyurdu.

Mıhçı, “Yine bir 24 Nisan günü oğlunu Sevag Balıkçı'nın acısına Babası Garbis Abi dayanamadı. Garbis abi bugün oğlunun yanına yükseldi. Bu acıları asla unutmayacağız. Çok üzgünüm çok!” diye yazdı.