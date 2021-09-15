Seul: Kuzey Kore, denize doğru tanımlanamayan iki balistik füze ateşledi

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'nin denize doğru iki balistik füze fırlattığı belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey'in merkez bölgelerinden iki tanımlanamayan balistik füze doğu kıyısındaki denize doğru fırlatıldı" denildi.

Füzeler, Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Koreli mevkidaşıyla görüşmek üzere Seul'deyken fırlatıldı.

Kuzey Kore, geçen sene Koronavirüs pandemisi nedenyile sınırlarını kapatmadan önce Pekin, Pyonyang'ın en büyük ticaret ve yardım partneriydi.

Kuzey Kore, bu hafta başında yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.