Sette Koronavirüs vakası çıktı; Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu

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Tom Cruise'un 7. Görevimiz Tehlike filminin çekimleri, ekipte Koronavirüs'e yakalanan birinin çıkmasının ardından geçici olarak durduruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yapım şirketi Paramount Pictures "Rutin testler sırasında çıkan pozitif vakalar nedeniyle Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerini 14 Haziran'a kadar geçici olarak durdurduk" dedi.

Geçen yıl aralık ayında oyuncu Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike setinde sosyal mesafe önlemlerine uymayan set çalışanlarına öfkelendiği anların ses kayıtları sızdırılmıştı.