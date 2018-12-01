Sette ayağı kırılan Cem Özer: Sinan Çetin tedavi masraflarımı karşılamadı, kimseye sigorta yapmıyor

‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında ayağı kırılan oyuncu Cem Özer, yönetmen Sinan Çetin’in tedavi masraflarını karşılamadığını söyledi. Özer, Çetin'in sette kimsenin sigortasını da yapmadığını iddia etti.

Özer, filmin çekimleri sırasında sağ ayağını üç yerden kırmıştı.

Posta’dan Suna Akyıldız’a açıklamada bulunan Özer, Çetin’in tedavi masraflarını karşılamadığını söyledi; "Sinan Çetin bu süreçte sağlık masraflarınızı karşıladı mı?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Hayır. Sigorta da yapmadı. Sette kimse sigortalı değildi. Üstüne kırık ayakla bir gün set bozulmasın diye ısrarla devam ettim. Afyon’da ayağımı geçici alçıya aldılar. “Biz bu kırığı burada ameliyat edemeyiz, İstanbul’a gidin” dediler. Madem bu kadar zor ve tehlikeli bir ameliyat bu, dünya çapında iyi olduğunu bildiğim bir hoca var, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu. “Bari ona yaptırayım” dedim. Bu kez de “O kazıkçı” dediler. Sponsor bir hastane buldular. “Orada yaptır” dediler. Kabul etmedim. İsmini bile duymamışım... Ertesi güne set organize edilmişti. “Aman iptal olmasın iş. Çekelim sahneyi, ondan sonra İstanbul’a giderim” dedim. Ve sonuç bu oldu... "

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