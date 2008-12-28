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Yaşam

Setler Tuzla olmasın!

İki dizi görevlisinin çekim dönüşü trafik kazasında ölmesi üzerine bu sektörün emekçileri bir yürüyüş yaparak, ağır çalışma koşullar&#

28 Aralık 2008 02:00

İki dizi görevlisinin çekim dönüşü kaza geçirerek yaşamlarını yitirmesi üzerine bu sektörün emekçileri bir yürüyüş yaparak, ağır çalışma koşullarını protesto etti.

Star TV’de yayınlanan “Son Bahar” adlı dizinin çekimlerinden dönerken Tülay Ergeldi ve Zehra Sezgin isimli iki kostüm asistanının trafik kazasında yaşamını yitirmesi, sektör çalışanlarını ayağa kaldırdı. Dizi sektör çalışanları, dün İstanbul’da ilk kez bir araya gelip yürüyüş yaparak beş günde 80-90 dakikalık dizi çekilmesine tepki gösterirken “Setler Tuzla olmasın” diye slogan attı.

Sektör çalışanları dün 13.30’ta, Beyoğlu Erol Dernek Sokak’ta Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (SİNESEN) önünde toplandı. Yaklaşık 300 sendika üyesi, SİNESEN Başkanı Yusuf Çetin başkanlığında İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Kalabalık sessizce “Setler Tuzla olmasın” yazılı pankartı taşıyarak, Taksim Meydanı’na kadar yürüdü.

Binbir Gece’den destek

Yürüyüşe ‘Binbir Gece’ dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tardu Flordun’un yanı sıra Ayçin İnci, Aytaç Arman, Emrah Elçiboğa, Serdal Genç, Mustafa Alabora, Haluk Ünal, ‘Son Bahar’ dizisinin oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan da destek verdi.
Çetin, Taksim Meydanı’nda yaptığı açıklamada, “Bizler bugüne kadar çekilen filmlerin, dizilerin keyfini çıkartırken, arka tarafta olanlardan haberimiz yok. Arkadaşlarımız yeri geldiği zaman günün 20 saati çalışıyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde 90 dakika yayınlanan dizi yok” dedi.

Ağır çalışma koşulları

Yusuf Çetin’in konuşmasının ardından Mustafa Alabora da basın bildirisini okudu. Alabora, yaşanan kazanın ağır çalışma koşulları sonucu yorgunluk ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini ileri sürdü. Basın bildirisinde geçen hafta da Kanal D’de yayınlanan ‘Yol Arkadaşım’ isimli dizinin set sonrasında, Bursa’da bir kaza yaşandığı ve setten üç kişinin yaralandığına da dikkat çekildi. Bildiriden sonra sinema emekçileri ‘Setlerde ölmek istemiyoruz’, ‘Setler Tuzla olmasın’ diye slogan attı.

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