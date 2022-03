SETBİR: Süt ve et sektörleri, enerji kısıntısından muaf tutulmalı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, çiğ süt ve et gibi ham maddelerin işlenmediğinde bozulma riski olduğunu belirterek, süt ve et sektörlerinin enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etti.

SETBİR Başkanı İsa Coşkun, doğalgaz ve elektrikte yapılacak kesintilerin süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağına dikkat çekerek, gıda sektörünün enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etti.

Coşkun, yazılı bir açıklama yaparak enerji kısıntılarının sektöre yansımalarını değerlendirdi.

"Çiğ sütü mamule çevirmek için kesintisiz çalışması gerekmektedir”

Çiğ süt ve etin hızlıca işlenmediğinde bozulma riski bulunduğuna vurgu yapan Coşkun, “Özellikle çiğ süt çabuk bozulabilen bir ham madde olması sebebi ile 24 saatten fazla depolanamamaktadır. Bu nedenle süt ve süt ürünleri üretimi yapan şirketlerin çiğ sütü mamule çevirmek için kesintisiz çalışması gerekmektedir” dedi.

Kısıtlamanın süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını vurgulayarak üretimin devamlılığı ve ham maddenin sürekliliği sebebiyle, süt ve et sektörlerinin enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etti.