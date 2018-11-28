Sessiz sedasız TOKİ'ye devredilen Datça'daki dört arazi yarın satışa çıkıyor

Datça’nın en kıymetli yerlerinde bulunan 4 arazi, sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredildi. TOKİ bu arazileri satışa çıkardı. Araziler yarın açık artırmayla satılacak. Bölge sakinleri tepkili.

CHP Datça ilçe başkan yardımcısı avukat Ali Kurt, arazinin 15 gün içerisinde hazineden TOKİ’ye devredildiğini belirterek, "Datçalılar olarak bu soyguna siyasal ve hukuksal yollarla direneceğiz. Datçalının hakkını Datçalılara iade ettireceğiz" dedi.

TOKİ, aralarında Muğla Datça’nın da bulunduğu 26 ilde 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsayı satışa çıkardı. Arsalar “Açık Artırma” yöntemiyle yarın saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Datça Mahallesi’nde 11 bin metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı, İskele Mahallesi’nde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı bulunuyor.

TOKİ tarafından geçen günlerde Datça Belediye Başkanlığı’na da bir yazı yollandı. Yazıda 4 gayrimenkulün satışa çıkarıldığı anımsatılarak “Açık artırma organizasyonunun duyurulabilmesi açısından belediyenizin uhdesinde bulunan billboardlarda, raket, reklam, reklam panosu gibi mecraların tasarım ve baskı maliyetleri tarafımızdan karşılanmak üzere açık artırma gününe kadar uygun gördüğünüz sürelerde tahsisini ve web sitenizde ilgili organizasyonun duyuru yapılmasını talep etmekteyiz” denildi.

"Direneceğiz"

Ali Kurt süreci şöyle anlattı:

“Hazine arazilerinin satış bedellerinin yüzde 30’u ilçe belediyelerine terk ediliyor. Bu araziler 15 gün içinde sessiz sedasız ihalesiz olarak TOKİ’ye devredildi. Devredilir devredilmez arsa olarak satışa çıkarıldı. Arazilerin TOKİ’ye devredilmesi için toplu konut yapılması gerekiyor.

Bu araziler Datça’nın en kıymetli yerlerinde. Hepsi imarlı ve arazilerin 2’si deniz manzaralı. Bu arsaların satışından elde edilecek gelirden Datça Belediyesi’ne aktarılması gereken payın gasp edilmesi hukuka aykırıdır. Datçalılar olarak bu soyguna siyasal ve hukuksal yollarla direneceğiz. Datçalının hakkını Datçalılara iade ettireceğiz.”