Sessiz sedasız TOKİ'ye devredilen Datça'daki dört arazi yargıya taşındı

Datça Belediyesi, ilçenin en kıymetli yerlerinde bulunan 4 arazinin sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilip satışa çıkarılmasını yargıya taşıdı. Belediye satışın hukuksuz olduğunu belirterek iptalini istedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre TOKİ, aralarında Muğla Datça’nın da bulunduğu 26 ilde 993 bin metrekare büyüklüğünde 87 arsayı “açık artırma” yöntemiyle geçen ay satmıştı. Satılan arsalar arasında Datça Mahallesi’nde 11 bin metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı, İskele Mahallesi’nde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı vardı.

Önce devir sonra satış

Datça Belediyesi, TOKİ’ye karşı satışların iptali istemiyle Muğla İdare Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Belediye dava dilekçesinde satışların yasaya ve hukaka aykırı olduğunu belirterek iptal edilmesini istedi. Arazilerin mülkiyetinin Maliye Hazinesi’ndeyken 16 Ekim’de bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildiğine dikkat çekilen dilekçede devir tarihinden çok kısa bir süre sonra 29 Aralık’ta açık artırma yöntemiyle 3. kişilere satıldığı anlatıldı. Dilekçede Hazineden TOKİ’ye yapılan bedelsiz devrin hukuka uygun olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kaldı ki, bedelsiz devre konu taşınmazlar ancak toplu konut yapımı ya da arsa üretim amacıyla kullanılabilir. Yani bu taşınmazların bizatihi arsa üretim çalışmaları tamamlanmadan veya konut projesi oluşturulmadan, doğrudan 3. kişilere satılması devrin kanunda belirtilen amacına uygun değildir.”

TOKİ tarafından yapılan satış işleminin Datça Belediyesi’nin hukuki menfaatının de ihlal edildiği ifade edilen dilekçede son olarak satışların iptali ile satışların öncelikle telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceğinden yürütmesinin durdurulması talep edildi.