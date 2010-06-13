Sessiz sedasız Emma Shapplin

T24 - Kuruçeşme Arena’da önceki gece Emma Shapplin sahne aldı. ‘Desibel sınırı’na takılan konser, izleyenlerin homurdanmasına neden oldu. 3 hazirandaki Rihanna konserlerinde de ses kısılmış ve 15 bin seyirci hayal kırıklığı yaşamıştı.



Bu akşamki Eric Clapton’ın konseri öncesi akıllarda aynı endişe var. Kuruçeşme’de bu yaz Massive Attack, Eros Ramozotti, Ozzy Osbourne ve Pink Martini gibi dünyaca ünlü müzisyenler konser verecek. Ama İstanbullular, şimdiden ‘desibel stresi’ yaşıyor.





Eğlence mekanları ‘ses kirliliği’ yarattıkları gerekçesiyle üç gün kapatıldı. Dünyaca ünlü sanatçıların konserleri ‘desibel’ engeline takıldı. Milliyet Cadde, mekan sahiplerine, “Desibel sınırı eğlencenin tadını kaçırıyor mu?” diye sordu.



Dünyanın önde gelen gazete ve dergileri, İstanbul’dan bahsederken Boğaz’daki çılgın gecelere mutlaka değiniyor. Turistler, tarihi ve doğal güzellikleri kadar İstanbul’un ünlü eğlence kulüplerini de görmek istiyor. Peki kim haklı? Uykusundan olan İstanbullular mı, ‘sessiz’ konserlerden mutsuz ayrılan izleyiciler mi, yoksa ‘ses yalıtımı’ için milyonlar harcayan mekan sahipleri mi?



Cadde, eğlence sektörünün önemli isimleri ve ‘kapatma’ kararını veren İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Binpınar’la konuştu:





Barış Tansever - Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİB) Başkanı ve Sunset’in patronu



Çevreyi rahatsız etmeden yaşamayı başarmalıyız. Dört yıl önce Mehmet Emin Binpınar, çevre yönetmeliğini bize anlattı. Herkes ses sistemlerini yeniledi. Kimi yüzde 100, kimi daha az riayet etti, uymayanlara cezalar kesildi. Ama kapatma cezası çok ağır. Lokantaların yerli-yabancı turiste hizmet etmesi için kapatma yerine yemek müziği veya müziğin kapatılması gibi bir ceza verilebilir.





Erol Kaynar - Sortie’nin patronu



Benim ricam, desibel ölçümü mekan sahibiyle birlikte yapılsın. Beş değil de yedi desibel çıktı diye, kağıda kaleme sarılmaya gerek yok. 69 desibelle ceza yedik. Yetkiler çok geniş, elimiz kolumuz bağlı. Yönetmelik o kadar geniş kapsamlı ve ucu açık ki. İsterse uyarı cezası verilir, isterse para cezası, ruhsat iptali bile isteyebilir. Bu mekanları belli kurallar içinde yaşatmanın yolunu bulmalıyız. Yandaki parkı gerekçe gösteriyorlar. O parkta, o saatte bir kişi bulsalar, ben mekanı süresiz kapatırım.





Ali Ünal - Reina’nın ortağı



Biz insanları rahatsız etmemek ve kurallara uymak için sorumluluğumuzu yerine getirdik. Reina’nın yüzde 40’ın-da müzik yapıyoruz. Ama demek ki DJ’ler artık gece yarısından sonra değil, 23.30’da hareketlenecek. Trafikle ilgili şika-yetleri de anlamsız buluyorum. Bizim müşterimiz daha çok denizi kullanıyor, taksiye biniyor. Gecede 2 bin kişi geliyorsa, 150-200 araç teslim alıyoruz. Üç tane sürat motorumuz var, Su Ada’dan, karşıdan müşteri taşıyoruz.





Rıza Büyükuğur - Anjelique’in patronu



Eskiden turistler Dolmabahçe’yi, Sultanahmet’i sorardı, şimdi gece hayatını soruyor. Sadece eğlence için yapılan turlar var. Hiçbir tarihi yeri gezmeden dönenler var. Bu mekanlar turizm için çok önemli bir kaynak. Turizmini seks ve uyuşturucu ticareti üzerine kuran ülkeler varken, iddia edildiği gibi biz sadece sesle bunu yapılabiliyorsak, İstanbul halkı ve yönetimler buna biraz göz yummalı. Tabii ki işletmeler dozunu kaçırmamalı, üzerine düşeni yapmalı. Ama kapatma gibi cezalar çok ağır.





İsmail Ünal - Beşiktaş Belediye Başkanı



Beşiktaş’ta kültür, sanat ve insana odaklı bir yönetim sergiliyoruz. Turizm ve eğlence elbette olmalı ama insanların hayatını da aksatmamalı. Biz sadece gelen kararı uyguladık. Sahildeki eğlence tesisleri elbette çok önemli ama gürültüye karşı da önlemler alınmalı. Sadece Beşiktaş’tan değil, karşı sahilden bile şikayetler geliyor. Gerekli teknik donanıma sahip işletmelerin bundan sonra gereğini yapacağına inanıyorum.





Konserlerin tadı kaçtı



Kuruçeşme Arena’da önceki gece Emma Shapplin sahne aldı. ‘Desibel sınırı’na takılan konser, izleyenlerin homurdanmasına neden oldu. 3 hazirandaki Rihanna konserlerinde de ses kısılmış ve 15 bin seyirci hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu akşamki Eric Clapton’ın konseri öncesi akıllarda aynı endişe var. Kuruçeşme’de bu yaz Massive Attack, Eros Ramozotti, Ozzy Osbourne ve Pink Martini gibi dünyaca ünlü müzisyenler konser verecek. Ama İstanbullular, şimdiden ‘desibel stresi’ yaşıyor.







