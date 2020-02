'Sessiz ölüm' 114 cana mal oldu

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - MAKİNE Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli, kış aylarıyla kullanımı artan kombi ve soba gibi ısıtıcıların yol açtığı zehirlenmelere karşı uyarılarda bulunarak, \"2018 yılı içinde 114 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi\" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bacalardan çıkan dumanlar arttı. Evlerde kombi, soba, doğalgaz sobası, odun sobası, kömür sobası gibi cihazların yanmasıyla birlikte karbonmonoksit gazından zehirlenme vakaları da artmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, karbonmonoksit gazından kaynaklanan zehirlenmelerin önüne geçebilmek için uyarılarda bulundu. Zehirlenmelerin ne şekilde gerçekleştiğini anlatan Fikri Düşünceli, \"Kış aylarına girerken genel olarak bütün basın organlarında \'lodos yine can aldı, bacalar zehir tüttü\' gibi başlıklar görüyoruz. Bunlar karbonmonoksit zehirlenmesine işaret eden başlıklar. Tam yanmanın olmadığı yakıcı cihazlarımızda ortaya çıkan gaz karbonmonoksit gazıdır. Karbonmonoksit sessiz, kokusuz ve uyanıkken bile fark edilemeyen bir gazdır. Uykudayken veya uyanıkken bizleri zehirleyen, ani müdahale edilmediği zaman ölüme kadar götüren bir gazdır\" dedi.

HAVALANDIRMA MENFEZLERİNİ KAPATMAYIN

2018 yılı içerisinde yaşanan zehirlenme vakalarının istatistiki verilerini paylaşan Düşünceli, \"Türkiye genelinde 185 zehirlenme vakasında 114 kişi hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı.

Kış aylarına girilirken yetkili kurum veya kişiler tarafından gerekli baca bakımlarının yapılması gerektiğini dile getiren Düşünceli, \"Katı yakıt kullanan ısınma cihazlarımızda öncelikle kışa girerken baca bakımlarımızı yaptırmak zorundayız. Baca bağlantılarımızın sızdırmaz olduğunu, yalıtımının tam olduğunu kontrol ettirmek zorundayız. Doğalgaz veya LPG yakan cihazlarımızın da cihaz ve baca bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol ettirmeliyiz. Bakımları yetkili servislere ve yetkili kuruluşlara yaptırmamız gerekiyor. Bacaların çekişini artırmak için yalıtımın tam olması gerekiyor. LPG yakan cihaz varsa bunlar banyodan uzaklaştırılmalı. Doğalgaz kullanan cihazımız varsa mutlaka bir alarm cihazımızın olması gerekiyor ve bu cihazın çalışıp çalışmadığını, tehlike anında gazı kesip kesmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Havalandırma menfezleri bizlerin can güvenliği içindir. Soğuk geldiği için çoğu vatandaşımız bilinçsiz kullanımdan dolayı kış aylarında bu menfezleri kapatmaktadır. Hayat kurtaran bu menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır\" diye konuştu.

\'BİZE BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN\'

Alınabilecek pratik önlemlerden bahseden Düşünceli, \"Odun, kömür kullanıyorsak bunların uygun kurulum olması gerekiyor. Yatmadan önce bunlara kesinlikle yakıt doldurma işlemi yapılmamalı. Soba kullanıyorsak ağzına kadar dolum yapmamamız gerekiyor. Bu duman geçişini engelliyor. Yine karbonmonoksitin ortama yayılmasına neden olan bir durum. Sobaları mutlaka üstten aşağı yakmak gerekiyor. O zaman tam bir havalandırma ve baca çekişi elde edebiliyoruz. Kombi, soba, doğalgaz sobası, odun sobası, kömür sobası gibi cihazları lodoslu havalarda mümkünse söndürsünler. Baca bakımlarını mutlaka yaptırsınlar. En pratik önlemlerin başında bunlar var. \'Bize bir şey olmaz\' mantığıyla hareket etmememiz gerekiyor. Alınabilecek tedbirlerin başlıcaları bunlar\" dedi.

Bursa\'nın doğalgaz ihtiyacını tedarik eden Bursagaz da müşterilerine mail ve kısa mesaj yoluyla ulaşarak doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Gaz zehirlenmelerinden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilmek için yapılan uyarılarda, doğalgaz tesisatlarına uzman kişiler tarafından müdahale edilmesi gerektiği belirtilirken, cihazlara her yıl yetkili servis tarafından bakım yapılması gerektiği vurgulandı.



