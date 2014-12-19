'Sessiz kent' Halfeti'nin tepesine betondan hançer!

Uluslararası Belediyeler Birliği’nin Türkiye’de belirlediği 9 “sessiz şehir”den (cittaslow) biri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki tepeye 5 katlı bir otel yapıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kendisine otel inşaatının fotoğrafını çeken Mali Müşavir Recep Pehlivanlar’ın yazdığı “Burası dünyanın 192, Türkiye'nin 9 sessiz şehrinden (cittaslow) biri olan cennet Halfeti... Resimde görülen kazulet ise söylenilene göre AKP'ye yakın Diyarbakırlı bir işadamının yapmaya başladığı otel... Halk şikâyet etmeye korkuyor. "Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyoruz. Korumalardan dayak yemek istemiyoruz" diye ses de çıkaramıyorlar. Ama göz göre göre de canım Halfeti elden gitti gidecek” notunu paylaştı.

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, “Halfeti’ye nasıl kıydınız” başlıklı yazısı şöyle:

‘Halfeti’ye nasıl kıydınız’

İstanbul'dan Mali Müşavir Recep Pehlivanlar, bu fotoğrafı çekmiş ve altına da şunları yazmış:

"2011 yılında çıktığımız GAP turu dönüşü sırasında Diyarbakır'daki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda karşılaşmış ve güneydoğu ile ilgili ayaküstü sohbet etmiştik. Bir kez daha gittim o güzelim yerleri görmek için. Bu kez ise fotoğraftaki rezaleti gördüm. Burası dünyanın 192, Türkiye'nin 9 sessiz şehrinden (cittaslow) biri olan cennet Halfeti... Resimde görülen kazulet ise söylenilene göre AKP'ye yakın Diyarbakırlı bir işadamının yapmaya başladığı otel... Halk şikâyet etmeye korkuyor. "Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyoruz. Korumalardan dayak yemek istemiyoruz" diye ses de çıkaramıyorlar. Ama göz göre göre de canım Halfeti elden gitti gidecek. Fotoğraf 7 Aralık 2014'te tarafımdan çekildi. Yazık, hem tarihi-doğal örtüsü mahvoluyor hem de Halfeti'nin kişiliği...

Üç kuruş rant için her yeri mahvediyorlar. Umarım aklıselim kazanır da bu hatadan dönüş yaparlar. Sizlerin ilgi ve alakasını bekliyor." Türk ve Kürt, insan nasıl kıyar bu doğal güzelliğe... Orada Ilısu Barajı nedeniyle yıllardır tepki gösterenlerin niye hiç sesi çıkmaz!

Günün sözü

"Büyük bina yaptırma eğilimi büyüklük tutkusuyla, sanatı iyi anlayamamak, kültürü yeterince sindirememiş olmakla ilgili... Selçuklu-Osmanlı mimarisi açıklaması da, muhafazakâr estetik söylemi de tutarlı değil, dahası yapının mimarisi taklit." Mimar Doğan HASOL

Bir petrol boru uzmanından Bakan Canikli'ye soru:

Akaryakıt ithalatçıları büyük kârlar mı elde etti

Yüksek Mühendis Aslan Özmen "Yumurtalık-Kırıkkale hattının yapımında mühendislik (engineering manager) müdürü olduğunu" hatırlatırken, "Gümrük ve Ekonomi Bakanı Nurettin Canikli 'Petrol boru hatlarına sayaç koyacağız' sözü ile zaten var olan 'ölçme sistemlerinin kullanılmadığını' mı ima ediyor?" diye soruyor. Gümrük ve Ekonomi Bakanı Nurettin Canikli, önceki gün Hürriyet'teki demecinde "Tüm yurda giren akaryakıt ve ham petrolu ölçeceğiz ve vergi alacağız" demişti.

Sözü Özmen'e bırakıyoruz:

"Bu iş TÜPRAŞ ve BOTAŞ ölçme sistemlerinde (metering system) 1961 yılından beri zaten yapılmaktadır. Özellikle Ben -Yumurtalık-Kırıkkale petrol boru hattının mühendislik müdürüydüm 1983'te- BOTAŞ'ın Ceyhan'daki Irak'tan alınan ham petrolü ölçmek için -tanklar girişinde giren petrolü ölçmek için- ölçüm sistemi kullanıldığını biliyorum. 0.00 hassasiyete göre kalibre edilmiştir. Bu böyle belediye sayacı değildir. O zamanki bedeli 1.0 milyon dolardı (işin toplam proje bedeli 80 milyon dolar). Kocaman bir skid'dir. ABD Corpus Chrieste'den alınmıştır. Benzer şekilde BOTAŞ'ın tüm doğalgaz ve ham petrolün Türkiye girişinde Silopi, Kırklareli, Damal ve Doğubeyazıt'ta dev ölçme skid'leri vardır. Eskiden, TPAO ve BOTAŞ devlet kuruluşları olduğundan, kayıtlar doğru idi. Ancak akaryakıt ve ham petrol özelleştiğinden ve de özel sektörü korumak için 1983'ten beri önemli bir rafineri yapılmadığından, liberasyon adına TÜPRAŞ, Ataş, Demirören ve herkesçe rahatça ithal edilen yıllık 9 milyon ton akaryakıt ölçüsüz beyanname esasına göre karakucak alınabilir! Sanırım Bakan buradaki uygulamayı kastediyor. Ve onun için sayaç düzenlemelerini öneriyor. Olmayan sayaçları ithalatçılar koymalıdırlar. Eğer böyle ise akaryakıt ithalatçıları yıllarca büyük kazançlar elde etmişlerdir!"

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