Sessiz dünyalarını öykülerle anlatacaklar

Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Bilim İlaç, toplum tarafından "akıl hastalığı" olarak bilinen şizofreni hastalığıyla ilgili önyargıyı ortadan kaldırmak ve hastaları sanatla rehabilite etmek için ortak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. "Ateşin Düştüğü Yerden Öyküler" isimli projede şizofreni hastalarının yazdığı öyküler yarışacak.





Kazananları para ödülü ve eğitim bursu bekliyor. Ayrıca, seçilen öykülerin kitaplaştırılacağı yarışmanın finalinde, birincilik ödülünü alan öykü sahneye koyulacak ve gösterimden elde edilen para şizofreni Dernekleri Federasyonu’na bağışlanacak.



2 milyon kişiyi ilgilendiriyor



16–25 yaş arasında duygu, düşünce ve davranışlarda bozulma belirtileriyle kendini gösteren bir beyin hastalığı olan şizofreni, sık görülmesine rağmen, yanlış ve yaygın önyargılardan kurtulamıyor. Hastalık kalıtsal olabildiği gibi, doğum sonrası travmalardan, yaşanan ani ve şiddetli acılardan, üzüntü ve depresyondan da kaynaklanabiliyor veya alevlenebiliyor. Bir bireyin yaşamı boyunca şizofreniye yakalanma riski 1/100 olarak bildiriliyor. Türkiye’de 350–400 bin civarında şizofreni hastası olduğu tahmin ediliyor. Bunlara her sene 10 bin kadar yeni vaka ekleniyor. Hastalığın, hastanın ailesini de etkilediği göz önüne alındığında, şizofreninin Türkiye’de 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir sorun olduğu ortaya çıkıyor.



ABD gibi büyük bir ülkede her yıl 100 bin insan bu hastalığa yakalanıyor. Dünyada bu rakamın 1.5 milyon ila 3 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.



Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalık, oysa toplumda yerleşmiş önyargılar sebebiyle, hastalar "tehlikeli insanlar" olarak algılanıyor. Bu durumda, zaten iletişim sorunu olar şizofrenler sosyal bir kimliğe kavuşamıyor, toplumdan izole ediliyor ve iyileşme süreci uzuyor ve zorlaşıyor. Toplum bu hastalığı yok farz etmeyi tercih ediyor. Dışlanmak korkusuyla hasta aileleri hastalığı gizlemeye zorlanıyor, tedavi süreci zorlaşıyor. Oysa duygu ve düşünce bozukluğu olan, bir tür rüya âleminde yaşayan şizofreni hastalarına ilaçlı tedavi kalıcı değil, geçici çözüm üretebiliyor. Sabır ve emek isteyen, yıllarca sürebilen tedavi programlarından sonuç alabilmek için aileye, çevreye ve topluma önemli görevler düşüyor.



Gerçekler maskelenmesin



Yukarıda söylediğimiz gibi, 350–400 bin hastanın ve 2 milyon kadar hasta yakınının olduğu Türkiye’de "Ateşin Düştüğü Yerden Öyküler" adlı projenin sloganı olan "Gerçekler Maskelenmesin" işte toplumun bu yanlış bakış açısını ortaya koymayı amaçlıyor.



Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile Bilim İlaç’ın başlattığı proje hastalık ile sanat arasında bağ kurmayı ve hastalara öyküleriyle kendilerini ifade imkanı sağlamayı hedefliyor. Her yaştan şizofreni hastasının katılabileceği öykü yarışması hakkında www.gerceklerlekelenmesin.com adresinden bilgi alınabilir. Öyküler Federasyon’a elden teslim edilebilir veya siteye e-posta ile yollanabilir. Son katılım tarihi 30 Ekim. Sonuçlar 30 Kasım’da siteden açıklanacak.



Jüri, bilim, edebiyat ve tiyatro dünyasından önemli isimleri bir araya getiriyor: Yazar Mario Levi, Yapı Kredi Yayınları editörü Murat Yalçın, tiyatro sanatçıları Payidar Tüfekçi ve Tuncel Kurtiz, şizofreni Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Haldun Sogür ve Bilim İlaç Genel Müdürü Erhan Baş.



Yarışmada birinci olan öykünün yazarı 2.500, ikinci 1.500 ve üçüncü de 1.000 YTL para ödülü ile Mario Levi Yazı Atölyesi’nden bir sezonluk burs kazanacak. Ayrıca birinci gelen eser İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenecek, seçilen öyküler kitaplaştırılarak ve tüm gelir şizofreni Derneği Federasyonu’na bırakılacak.



Şizofreni hastalarının neler yapabileceğini göstermek istiyoruz



Bir yıl önce farklı şehirlerde, aynı amaçla kurulan şizofreni derneklerinin örgütlenerek birleşmesiyle oluşturulan şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr Haldun Sogür, federasyonun temel hedeflerini dayanışma, güç birliği yaparak toplumu şizofreni hastalığı ile ilgili bilgilendirme, toplumsal desteği arttırma, tedavi ve rehabilitasyon olanakları sağlanma olarak sıralıyor. Federasyonun ilk geniş kapsamlı etkinliği "şizofrenide Toplum Önderlerini Yetiştirme Projesi" olmuş. Bu proje sağlık alanında bir ilki oluştururken, dernek üyesi olan hasta, hasta yakınları ile gönüllülerin, şizofreni ve sivil toplum örgütü yöneticiliği konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitim almaları sağlanmış.



Öncelikli hedeflerinin, başta şizofreni hastalarının kendileri, aileleri, psikiyatri uzmanları ve asistanları, pratisyen hekimler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikiyatri hemşirelerine ulaşmak ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Sogür "şizofreni hastaları için bir öykü yarışması düzenleyerek neler yapabileceklerini topluma göstermek istiyoruz" dedi.



