“Sessiz Ayakkabılar” bireysel silahsızlanma için yollarda

Türkiye'de bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çeken Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde İstanbul Taksim Meydanı'nda "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" adlı bir eylem düzenleyecek.



İstanbul Taksim Meydanı Pazar günü yine “Sessiz Ayakkabılar”ın sessiz çığlığına sahne olacak. Bireysel Silahlanmaya karşı 16 yıldır mücadele veren Nazire Dedeman, bir silahlı saldırıda kaybettiği oğlunun adını verdiği Umut Vakfı’yla, silahların toplumlar için yarattığı tehlikeye dikkati çekmeye çalışıyor.



40 milyon kişi her an silaha ulaşabilir



Tehlike sanıldığından çok büyük. Barış zamanında bile kimsenin yaşamı güvende değil. Umut Vakfı’nın güvenlik güçlerinden ve Adli Tıp Kurumu’ndan elde ettiği verilerle yaptığı değerlendirme çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre:



- Türkiye’de ruhsatlı silah sayısı 2.5 milyon, ruhsatsız olanlarla birlikte bu sayı 8 milyonu buluyor.



- Ailelerle birlikte her an bir silaha ulaşabilecek kişi sayısı 40 milyon.



- Trafikteki araçlardan 280 bininin torpido gözünde ateşli silah var.



- Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin kişi, yani her gün 8 kişi ateşli silahlar yüzünden ölüyor. Bunların 700’ü ise kaza sonucu yaşamını yitiriyor.



- Silahların yüzde 80’i her an el altında, yani belde, torpidoda, yastık altında veya çekmecede.



- Cinayetlerin yüzde 20’si sokakta, silahla işlenen her 10 cinayetten biri de trafikte meydana geliyor.



- Ateşli silahla ölen her 20 kişiden biri çocuk.





"Ateşli silahlar yasası değişmeli"





Ateşli silahlara merak ve bunun sonucu yaşanan kayıpları önlemek için öncelikle tehlikenin ciddiye alınması gerekiyor. Silah edinmeyi zorlaştıracak ve en önemlisi silahların “imha” edilmek üzere iadesini içerecek şekilde yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyen Umut Vakfı’nın Koordinatörü Esengül Ayyıldız, çalışmalarını ve Pazar günü yapılacak eylemi şöyle anlattı:



"Türkiye'deki mevzuat bu konuda oldukça eksik. Kuru sıkı silahlarla ilgili eksik yönleri olsa da iyi bir yasa çalışması yapıldı. Ama aynı çabanın ateşli silahlar yasasında da gösterilmesini istiyoruz. 6136 sayılı yasa çok eski bir yasadır, hala İçişleri Komisyonu'nda değişiklikler yapılmak üzere bekliyor. Biz bu yasanın kapsamında Türkiye'de insanların silahlanma koşullarının güçleştirilmesini, silahların mutlak bir denetime tabi tutulmasını, suç işlenmesi halinde yaptırımın arttırılmasını ve silah imha prosedürlerinin, yani silahınızı iade etmek istediğinizde tekrar dolaşıma girmesi değil de imha edilmesi prosedürlerinin geliştirilmesini, kutlama alanlarında ateşli silahların yasaklanmasını ve silahların, eğlence mekanları gibi çok net ve yaygın düzeyde bulunduğu mekanlarda bulundurulmaması gibi koşulların değerlendirilmesini ve düzenlenmesini çok gerekli görüyoruz."



Pazar günü Taksim'de "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü"



Umut Vakfı olarak kültürel yapının kırılması ve toplumsal zihniyetin değişmesi için 15 yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de bu sene sekizinci kez yapacağımız "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" adlı etkinliğimizi her sene 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde düzenliyoruz. 28 Eylül Pazar Günü saat 12'de Taksim Meydanı'nda olacağız. 2001'de Birleşmiş Milletlerde yapılmış bir eylemin tekrarıdır bu ve şu anlama gelir: Türkiye'deki geleneklere göre ayakkabı ölünün arkasından kapıya konur, bu aslında bu geleneğin bir devamı ancak anlamı şu: Ateşli silahlarla hayatını kaybetmiş insanların artık silahlanmaya dur demek için hakları da elinden alınmış oluyor. Onların dile getiremeyeceği bu protestoyu onlar adına biz yapıyoruz ve bu konuya dikkat çekiyoruz. O gün orada ateşli silahlarla hayatını kaybetmiş insanların yakınları ve silahlanmaya hayır diyenler bulunacak."





Dünyada kullanım halindeki silahların sayısı 875 milyon





Türkiye’de tablo böyleyken, dünya genelindeki durum da fazla iç açıcı değil. Uluslararası Hafif Silahlar Eylem Grubu’nun verilerine göre dünyada kullanım halindeki silahların sayısı 875 milyon. Bu silahların dörtte üçü sivillerin elinde, geri kalanı silahlı kuvvetler ve polisin kullanımında.



Her gün 1000 kişi ateşli silahlarla ölüyor. Kurbanların 250’si savaşlarda, geri kalan 750’si ise cinayet, kaza, intihar gibi nedenlerle yaşamını yitiriyor.



28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nün dünya çapında kabul görmesi ve destek bulması için mücadele veren Umut Vakfı’nın pazar günü saat 12.00’de Taksim Meydanı’ndaki eyleminde Teneke Trampet adlı grup silah karşıtı şarkılar söyleyecek ve “Yaşama Hak Tanıyın” konulu yarışmada haber dalında ödül verilecek.