Sesshin'den ilk albüm: Gate

"Bugünün müziğini anlama ve yorumlama arayışındaki yolun 20. Yüzyıl müziğini yeniden düşünmek ve yorumlamaktan geçtiğine duyduğumuz inançla bu dönemin 4 el piyano eserlerini çalışmak ve yorumlamak üzere bir araya gelerek 2019 yılında piyano ikilisi Sesshin’i kurduk" diyen grup "Gate" isimli ilk albümünü yayınladı. Albüm 16 Temmuz'dan itibaren tüm digital platformlardan dinlenebilecek.

Sesshin, müzik yolculuklarını ve eserlerini şu sözlerle tanıttı:

"Sesshin, ismini ve müzikal esinini Zen öğretisindeki bir meditasyon tekniğinden alır. Zen öğretisinde bireyin iç dünyasının derinliklerini görmesiyle zihnin bağımlılıklarından kurtulup özgürlüğe giden kapıların aralanmasına benzer bir ilişkiyi modern müziğin evrimine benzetiyoruz.

SeSshin, ilk repertuvarını Art Nouveau döneminde 20. yüzyıl müziğinin öncüleri olmuş, üretimlerinde birbirlerinden beslenip esinlenen ve yeri geldiğinde birbirlerini en ağır şekilde eleştiren üç arkadaşın eserlerini yorumlamak üzere oluşturmuştur: Claude Debussy, Erik Satie ve Maurice Ravel.

Repertuvarımız üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra eserler üzerindeki özgün yorumlarımızı “Gate” ismini verdiğimiz ilk albümümüz ile yayınlama kararını aldık.

Günümüz müzik piyasasında konsept albümler ve bütünsel üretimler yerini tekli adı altında tüketime dayalı sunulan parçalara bırakmakta iken Sesshin, Gate ile bütünsel üretimin değerini vurgulamaktadır. Gate, ismini zamanda yolcuk yapılabilen bir geçişin hayalinden almaktadır. Bugünün müziğini yeniden düşünebilmek için 20. Yüzyılın başlarına dönüş, avangard bestecileri yorumlamaya başlayarak günümüze doğru ilerleyiş, yeniden bir başlangıç…

Sesshin kimdir?

Piyano ikilisi Sesshin, bugünün üretimine ışık tutan ve müzikal sorgulamaları geçerliliğini koruyan 20. yüzyıl müziğinin 4 el piyano eserlerini çalışmak ve yorumlamak üzere 2019 yılında kuruldu.

Grup kendini şöyle tanımlıyor:

"Geçtiğimiz yüzyılın başlarında sanayileşme ve kentleşme ile kimliği farklılaşan bireyin yaşamsal pratiklerindeki tüm değişimlere paralel olarak -diğer sanatlarda olduğu gibi- klasikleşmiş batı müziği de evrimini tamamlamıştır. 20. Yüzyıl müziği ile geleneksel müziğin temellerine dinamit koyulmuştur. Her bir bestecinin yeni besteleme tekniklerinin-seslerin-performans pratiklerinin peşine düştüğü, türler ve ayrımların iç içe geçtiği, besteci-icracı-müzik arasındaki hiyerarşinin yıkıldığı, yaratıcılığın anlamının toplumsal karşılığında arandığı modern müzik, temellerini düşünsel/kavramsal bağlamlarla kurguladı.

Ana akımda gördüğümüz bugünün yazılı/sanatsal müziği, geçirdiği evrimin bilincinden yoksun hali ile modern müzik ve geleneksel klasik müziğin adeta bir mutantıdır.

Bugünün müziğini icra pratiklerinde anlama ve yorumlama arayışındaki yolun 20. Yüzyıl müziğini yeniden düşünmek ve yorumlamaktan geçtiğine duyduğumuz inançla bir araya gelerek piyano ikilisi Sesshin’i kurduk.

Sesshin, ismini ve müzikal esinini Zen öğretisindeki bir meditasyon tekniğinden alır. Zen öğretisinde bireyin iç dünyasının derinliklerini görmesiyle zihnin bağımlılıklarından kurtulup özgürlüğe giden kapıların aralanmasına benzer bir ilişkiyi modern müziğin evrimine benzetiyoruz; 20. yüzyıl müziği seslerin hiyerarşisini kırarak sessizliğin ve müzik dışı tınıların da kullanımına yönelir, anlamı-dinleme edimlerini-müzikte zaman kavramını sorgular, müziği Klasik Batı Müziği bünyesindeki kalıplaşmış öğelerinden bağımsızlaştırarak “yeni müziğin” kapılarını aralar.

SeSshin, ilk repertuvarını Art Nouveau döneminde 20. yüzyıl müziğinin öncüleri olmuş, üretimlerinde birbirlerinden beslenip esinlenen ve yeri geldiğinde birbirlerini en ağır şekilde eleştiren üç arkadaşın eserlerini yorumlamak üzere oluşturmuştur: Claude Debussy, Erik Satie ve Maurice Ravel.

Debussy ve Ravel empresyonizme yaklaşırken, Satie sürrealizme ve yapıbozuma yönelmişti. Yorumladığımız dört el eserlerinden Debussy ve Ravel’inki masalsı bir hayal gücü ve doğa tasviri ile çocuksu bir anlatımda iken Satie’ninki empresyonizmin romantik üslubuna ve form saplantısına getirilen satirik bir eleştiri niteliğindedir.

Yorumladığımız eserler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz repertuvar notlarına bu linkten ulaşabilirsiniz; sesshinpianoduo.com/tatavladan-adaya-aralik-2019-konser-programi/

Repertuvarımız üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra eserler üzerindeki özgün yorumlarımızı “Gate” ismini verdiğimiz ilk albümümüz ile bağımsız bir şekilde yayınlama kararını aldık.

Gün geçtikçe sığlaşan, popüler müzikte olduğu gibi “klasik” müzikte de üretimlerin/icraların aynılaştığı ve bağlamlardan yoksun pazarlandığı piyasa içerisinde konsept albümler ve bütünsel üretimlerin yerini tekli adı altında tüketime dayalı sunulan parçalara bırakmakta iken, Sesshin Gate ile bütünsel üretimin değerini vurgulamaktadır. Gate ismini zamanda yolcuk yapılabilen bir geçişin hayalinden almaktadır. Bugünün müziğini yeniden düşünebilmek için 20. Yüzyılın başlarına dönüş, avangard bestecileri yorumlamaya başlayarak günümüze doğru ilerleyiş, yeniden bir başlangıç…

Yüzyıl müziğinin özellikle ülkemizde konser programları ve müzik yazın alanında çok az yer almasının çağdaş müziğin, yeni icra pratiklerinin ve müziğin günümüz gerçekliğinin parçası olmasının önünde ciddi bir engel taşıdığını düşünerek konsept albüm fikrini Gate sonrasında da sürdürmeyi, farklı platformlarda yeni yorum ve tekniklerle repertuvarımızı icra etmeyi düşlüyoruz.

Gate’i 16 Temmuz’dan itibaren tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.