SESOB Başkanı Köksal: Bizim esnafımız fırsatçı değildir

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Ahilik Haftası etkinliğinde yaptığı açıklamada, dolar kuru bahane edilerek yapılan artışların esnafa da yansıdığını belirterek, \"Esnaf ve sanatkârlarımız, tüccarlarımız Ahilik anlayışı içerisinde birlik, beraberlik ilkesiyle ülkesinin, devletinin yanındadır. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre dolar kurunu bahane edip ürünlerde yapılan zamlar ve artışlar mutlaka esnafımıza da yansımıştır. Bizim esnafımız fırsatçı değildir. Fırsatçılığı kaynağında aramak gerekmektedir\" dedi.

SESOB öncülüğünde 31\'incisi düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları, Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Beşir Köksal, Ahilik geleneği hakkında bilgi vererek \"Ahilik, ortaya koyduğu temel ilkeleriyle, toplumda yaşayan her kesimi kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini tüm toplumlara yayan sistemin adıdır. Ahi teşkilatı yaklaşık 800 yıl önce Ahi Evran tarafından kurulmuştur ve zamanın ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetlerinde düzenleyici rol üstlenmiştir. Ahilik, komşulara iyilik etmektir. Ahilik, başkasının malına ihanet etmemektir. Ahilik, sabırlı, cömert, ikram ve kerem sahibi olmaktır. Dün oluğu gibi bugün de esnaf ve sanatkârlarımız, tüccarlarımız Ahilik anlayışı içerisinde birlik, beraberlik ilkesiyle ülkesinin, devletinin yanındadır. Piyasada yaşanan dalgalanma, döviz kurundaki artış elbette esnaflarımızı da etkilemiştir. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre dolar kurunu bahane edip ürünlerde yapılan zamlar ve artışlar mutlaka esnafımıza da yansımıştır. Bizim esnafımız fırsatçı değildir. Fırsatçılığı kaynağında aramak gerekmektedir\" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise \"Ahilik sisteminden yetişen birisinin bir işi sadece ticari kazanç olarak yapması mümkün değildir. O iş onun haysiyeti, şerefi adeta namusu, geleceğe vurduğu mühür olarak görüyor esnaf. Bir esnaf, Ahilik anlayışı ile yetişen bir zanaatkâr bir işi yaparken hiç para almasa da, zararına da olsa eğer orada kendi mührü olacaksa ki oluyor, onu hak ettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kutlamaları yapmamız önemlidir\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz \'Yılın Ahisi\' ödülünü mobilyacı Nadir Yüzer\'e takdim etti. \'Yılın Kalfası\' seçilen oto elektrik işi ile uğraşan Mehmet Akkuş\'a ödülünü Vali Davut Gül verirken, \'Yılın Çırağı\' olan doğalgaz tesisatçısı Emre Erdoğan\'a ise ödülünü CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu takdim etti. Daha sonra farklı mesleklerde odalar tarafından belirlenen esnafın yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Kırşehir Ahi Şed Kuşatma ekibi tarafından usta-çırak ilişkisinin anlatıldığı gösteriye yer verildi. Ahilik Haftası etkinlikleri etli bulgur pilavı ikramı ile sona erdi.



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