T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sesli mesajlarınız Google ile mail olacak

İnternet şirketi Google, Voice adını verdiği yeni bir mobil hizmet başlatarak, Skype ve diğer büyük telefon şirketlerine rakip oldu.

13 Mart 2009 02:00

İnternet şirketi Google, Voice adını verdiği yeni bir mobil hizmet başlatarak, Skype ve diğer büyük telefon şirketlerine rakip oldu.

Yeni hizmetiyle müşterilerine ucuz uluslararası konuşma ve sesli mesajları elektronik postaya dönüştürme olanağı sağlayan Google, ayrıca 2007'de satın aldığı GrandCentral şirketinin ev, iş ve cep telefonları için tek bir numara hizmetini de sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Google Voice programının telefonda sesli mesajı, e-mail veya SMS'e çevirebildiği ve mesajı cep telefonu ya da kullanıcının bilgisayarına gönderebildiği belirtildi.

Google, bu hizmetin tamamen otomatik bir program olduğunu belirterek, sistemin hata yapabileceği uyarısında da bulundu.

Şimdilik sadece Google tarafından Temmuz 2007'de satın alınan GrandCentral şirketinin kullanıcılarına açık olan sistem, gelecek haftalarda herkesin kullanımına sunulacak.

GrandCentral şirketi, istenen tüm telefonlar için tek bir numara kullanabilme fırsatı sunuyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24