Sesli mesajlarınız Google ile mail olacak

İnternet şirketi Google, Voice adını verdiği yeni bir mobil hizmet başlatarak, Skype ve diğer büyük telefon şirketlerine rakip oldu.



Yeni hizmetiyle müşterilerine ucuz uluslararası konuşma ve sesli mesajları elektronik postaya dönüştürme olanağı sağlayan Google, ayrıca 2007'de satın aldığı GrandCentral şirketinin ev, iş ve cep telefonları için tek bir numara hizmetini de sunmaya başladı.



Şirketten yapılan açıklamada, Google Voice programının telefonda sesli mesajı, e-mail veya SMS'e çevirebildiği ve mesajı cep telefonu ya da kullanıcının bilgisayarına gönderebildiği belirtildi.



Google, bu hizmetin tamamen otomatik bir program olduğunu belirterek, sistemin hata yapabileceği uyarısında da bulundu.



Şimdilik sadece Google tarafından Temmuz 2007'de satın alınan GrandCentral şirketinin kullanıcılarına açık olan sistem, gelecek haftalarda herkesin kullanımına sunulacak.



GrandCentral şirketi, istenen tüm telefonlar için tek bir numara kullanabilme fırsatı sunuyordu.