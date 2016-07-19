"Sesini kesmezsen seni Özgecan gibi yaparım" diyerek saldırdı

Antalya'da markete giren kimliği belirsiz kişi, mağaza sorumlusu H.Y.'ye prezervatif standını ve nerede deneyeceğini sordu. H.Y.'nin terslemesine sinirlenen şüpheli, genç kadını, "Seni Özgecan gibi yaparım" diye tehdit edip tartakladıktan sonra kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre (DHA), Muratpaşa ilçesinde bulunan bir marketler zincirinde meydana gelen olayda, yabancı plakalı otomobille markete gelen iki kişiden biri, marketin sorumlusu H.Y.'ye prezervatiflerin bulunduğu standı ve nerede deneyebileceğini sorunca, genç kadının tepkisiyle karşılaştı.

İddiaya göre, çantasından bıçak çıkartaran saldırgan H.Y.'nin başına pet su şişesiyle vurmaya başladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırganı fark eden bir esnaf, yakalamaya çalıştı. Bu sırada düşen saldırgan çantasını, ayakkabısının teki ile gözlüğünü düşürdü ama beraberindeki arkadaşıyla otomobile binip kaçtı.

Olay sonrası markete gelen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.