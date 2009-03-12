'Sesimi Nefesimiz' konseri

Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesince, Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde ''Sesimiz Nefesiniz'' başlığıyla organize edilen konserin sunuculuğunu, oyuncu Şebnem Sönmez ile dayanışma komitesi üyesi gazeteci Mehmet Demir yaptı.Gecede Anadolu Ateşi dans grubu gösteri sunarken, Arif Sağ, Mor ve Ötesi, Kardeş Türküler, Cahit Berkay-Emrah Karaca şarkı ve türküler seslendirdi. İclal Aydın da bir şiir okudu.Geceye, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, ''Elveda Rumeli'' dizisinin oyuncuları ve kot kumlama işçilerine destek veren çok sayıda vatandaş katıldı.Mor ve Ötesi