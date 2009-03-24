Sesim yoksa görüntüm var

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Şarkıcı Christina Milian belki son bir buçuk yıldır albümleriyle ve müzik listelerinde kazandığı başarıyla adından söz ettiremedi.

24 Mart 2009 02:00

Şarkıcı Christina Milian belki son bir buçuk yıldır albümleriyle ve müzik listelerinde kazandığı başarıyla adından söz ettiremedi. Bu yıl iddialı bir dönüş yapmayı planlayan Milian, görünüşe göre bunun için albümünün çıkmasını da beklemedi.


Erkek arkadaşı The Dream ile birlikte Hawai güneşinin tadını çıkaran Milian, sarıya boyattığı saçları ve korumak için çok çaba harcadığı kusursuz fiziğiyle objektiflere takıldı.
Bazı hayranları Christina Milian'ın yeni saç renginden hiç memnun olmasalar da 27 yaşındaki şarkıcı erkek arkadaşının bu durumdan son derece hoşnut olduğunu ve gerisini umursamadığını söylüyor.

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