Sesi kısılan Erdoğan'dan ikinci iptal; Van mitingine katılamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Van'da yapılması planlanan mitinge ses kısıklığı nedeniyle katılamayacağı duyuruldu. Bugün yapılması planlanan Erzurum mitingi de 15 Nisan'a ertelendiği açıklanmıştı.

AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van gezisini iptaliyle ilgili açıklamasında yarın saat 13.00'te Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yapacağını duyurdu.

AKP İl Başkanı Soğanda, konuya ilişkin açıklamasında şunları dedi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım 1 Nisan Cumartesi günü Van'a geleceklerdi. Fakat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yoğun çalışma temposundan ötürü yaşadığı ses kısıklığı nedeniyle Van programını şimdilik iptal etti. Tabi ki son ana kadar yeni gelişmeler olabilir. Başbakanımız Binali Yıldırım Van'a gelip halkla buluşacak. Bütün halkımızı cumartesi günü Beşyol Meydanı'na bekliyoruz."

Erdoğan'ın, 2014'teki yerel seçimlerinde Van mitingi öncesi sesi kısılmıştı. Sesi kısılmasına rağmen Van mitinginde konuşma yapan Erdoğan, "Van'ı iptal edemezdim, Diyarbakır'ı iptal edemezdim. Böyle de olsa gelmek zorundaydım" demişti.