Erdoğan'ın Van mitingi sonrası sokaklar karıştı

AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan’ın Van mitinginin ardından kalabalık bir grup polisle karşı karşıya geldi. Protestocu gruba biber gazı ve plastik mermi müdahale eden Çevik Kuvvet TOMA’larla grubu dağıtmaya çalışıyor.

Hürriyet'te yer alan haberde miting öncesi Erdoğan’ın Van’a gelişinin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde de gerginlik yaşandı. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cadde üzerinde bulunan seçim bürosu önünde toplanan 600-700 kişilik bir grup, slogan atmaya başladı. Protestocu kalabalık, çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin bulunduğu bölgeye zaman zaman gerginlik tırmandı.

Polisler sadece kalkan kulanarak gelen taşlardan korunurken, herhangi bir müdahale olmadı.