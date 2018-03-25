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Spor

Sesi Görenler Milli Takımı, Rusya'yı 1-0 yendi    

İSTANBUL,(DHA) TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, IBSA B1 Grand Prix'deki üçüncülük maçında Rusya'yı 1-0 mağlup etti

25 Mart 2018 14:05

İSTANBUL,(DHA)

TFF\'nin \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, IBSA B1 Grand Prix\'deki üçüncülük maçında Rusya\'yı 1-0 mağlup etti. Sesi Görenler Milli Takımı\'nın golünü Hasan Şakay kaydetti.
Gruptaki ilk maçında İngiltere\'ye 4-1 mağlup olan Milli Takım, ikinci maçında ev sahibi Japonya\'yı 2-0 yenerek grup ikincisi olmayı başardı..
Milli Takım, Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015\'te Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2017\'de yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. Milliler, 8-18 Haziran 2018 tarihlerinde İspanya\'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası\'na ikinci kez katılma hakkı elde etti.
Sesi Görenler Milli Takımı, 1-7 Mart tarihlerinde Riva\'da düzenlenen İstanbul Cup Turnuvası\'nda da şampiyon oldu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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