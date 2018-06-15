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Spor

Sesi Görenler, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti!

Görme Engelliler Milli Takımı, şampiyonayı 13'üncü sırada tamamladı

15 Haziran 2018 18:39

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı, IBSA-B1 Dünya Şampiyonası Klasman Grubu son maçında Kosta Rika'yla karşılaştı. Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden Sesi Görenler, şampiyonayı 13'üncü sırada tamamladı.

Ayrıca İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip dün (14 Haziran Çarşamba), Hasan Şatay'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. 

Organizasyonda A Grubu'nda İspanya'yı yenip, Tayland ve Fas'a mağlup olan Türkiye, çeyrek final şansını kaybetmiş, klasman maçlarına kalmıştı. 

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