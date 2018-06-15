Sesi Görenler, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı, IBSA-B1 Dünya Şampiyonası Klasman Grubu son maçında Kosta Rika'yla karşılaştı. Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden Sesi Görenler, şampiyonayı 13'üncü sırada tamamladı.
Ayrıca İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip dün (14 Haziran Çarşamba), Hasan Şatay'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Organizasyonda A Grubu'nda İspanya'yı yenip, Tayland ve Fas'a mağlup olan Türkiye, çeyrek final şansını kaybetmiş, klasman maçlarına kalmıştı.