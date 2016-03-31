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Deutsche Welle

Seselj için beraat kararı

Balkanlardaki iç savaşta Hırvat ve Müslümanlara karşı savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanan Sırp milliyetçisi Vojislav Seselj, delil yetersizliğinden beraat etti.

31 Mart 2016 16:31


BM'ye bağlı Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanan Sırp milliyetçi Vojislav Seselj hakkında beraat kararı verdi.

Lahey'deki mahkeme, Seselj'in Balkanlar'daki iç savaşta 90'lı yılların başında savaş suçu işlediği yönünde delillerin yeterli olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında Seselj'in Hırvatlar ve Müslümanlara karşı işlenen suçların hiçbirinde sorumluluğunun kanıtlanamadığına dikkat çekildi.

İddianamede Seselj için 28 yıl hapis cezası isteniyordu.

Sırp Radikal Partisi'nin kurucusu Vojislav Seselj, Büyük Sırbistan ideolojisinin en ateşli savunucularından biri.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra 2003 yılında kendiliğinden mahkemeye teslim olan Seselj, 2014 yılında kanser hastalığı nedeniyle geçici olarak hapisten tahliye edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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