SES'ten kadın sağlık çalışanlarına şiddete karşı siyah kurdele çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), öldürülen, saldırıya uğrayan ve tehdit edilen kadın sağlık çalışanları için 4 Eylül Cuma gününe kadar siyah kurdele takma çağrısı yaptı.

BirGün'de yer alan habere göre, SES tarafından yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan aşure isteyen hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunulduğu ve Ardahan Devlet Hastanesi’nde ebelik yapan Dilan Toptaş’ın öldürüldüğü anımsatılarak “Son günlerde giderek artan sayıda sağlık emekçisi kadının çığlığını duyuyoruz. Israrlı takibe maruz bırakılan, cinsel istismarla tehdit edilen, öldürülen kadınların sesini duyuyor, seslerine ses oluyoruz. Ne Rabia ne Büşra ne de Hacer yalnız değil. Hep birlikteyiz” denildi.

''Her yeni güne yeni bir kadın katliamı ile uyanıyoruz''

“İstanbul Sözleşmesi iktidar tarafından uygulanmadığı gibi hala tartışma konusu yapılmaya devam ediliyor. Bu tartışmalar sürdükçe de her yeni güne yeni bir kadın katliamı ile uyanıyoruz” denilen açıklamada, “Tacize, tecavüze ve şiddete maruz bırakılmış tüm kadınlar için, bu şiddet son bulsun diye fiili ve meşru mücadele hattında yürümeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran dil ve politikalar değişinceye, failler gerekli cezaları alıncaya, İstanbul Sözleşmesi layıkıyla uygulanıncaya kadar susmuyoruz” ifadelerine de yer verildi.

SES, yarın işyerlerinde bir dakikalık saygı duruşu yapacak.