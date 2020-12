SES'te seçim günü

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) dün (17 Ekim) Ankara’da başlayan 10. Olağan Genel Kurulu bugün seçimle devam ediyor.

Pandemi nedeniyle konuk çağrılmayan kongreye SES delegeleri ile KESK ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri katıldı.

Bianet'te yer alan haberde Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

İktidarın salgınla mücadele etmek yerine algı yönetimine başvurduğunu belirten Kara, “Pandemi ile mücadele süreci sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yaşanan sorunları gün yüzüne çıkardı. Tüm kamu kurumlarında nöbetleşe çalışmaya geçilirken; 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, ilkokul çağında çocuğu olanlar idari izinli sayılırken, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bundan muaf tutularak çalışmak zorunda bırakıldı” dedi.

Temaslı sağlık emekçilerine bile test yapılmadığını söyleyen Kara, ayrıca pek çok sağlık kurumunda çalışanların ek ödeme alamadığını ve ek ödeme konusunda ciddi adaletsizliklerin yaşandığını vurguladı.

"TTB Başkanının yanındayız"

KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik ise ülkenin ekonomisinin de siyasi yapısı gibi çöküşe gittiğini belirtti ve ekledi: İşsizler ordusuna her gün on binlercesi ekleniyor, ücretler döviz karşısında eriyor, zamlarla alımlar her geçen gün düşüyor."

Başta sağlık emekçilerine yönelik olmak üzere iktidarın esnek çalışmayı hayata geçirmek için pandemiyi bir fırsat olarak kullandığını vurgulayan Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilen Şebnem Korur Fincancı'nın yanında olduklarını söyledi.