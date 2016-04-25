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Bilim / Teknoloji

Ses tanıma teknolojisi yolda, şifreler tarihe karışacak

Yeni teknolojiyle şifreler tarihe karışacak

25 Nisan 2016 21:40

Bilim insanları, hafızaları zayıf olan insanlar için parmak izinden sonra kafatasındaki sesleri de algılayabilen bir sistem üzerinde çalışıyor.

Sputnik’in haberine göre, Almanya’daki Stuttgart ve Saarland üniversiteleri ile Max Planck Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı, ‘SkullConduct’ ismini verdikleri biyometrik sistemle, kemikteki ses iletimini algılayan hoparlör ve mikrofon aracılığıyla insanların kafatasından gelen ses dalgalarını analiz edebilmeyi amaçlıyor.

Google Glass gibi cihazlar aracılığıyla kafatası içerisindeki seslerin kaydedilmesini sağlayan sistem için 10 insan üzerinde araştırma yapan ekip, deneklerin yüzde 97’sinin kimliğini doğru saptamayı başardı.

Sistemin şifre unutma gibi sorunların yanı sıra dijital güvenliğin sağlanması ve hacker’larla mücadelede de önemli bir gelişme sağlayacağı belirtiliyor.

 

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