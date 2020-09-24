SES Şube Başkanı: Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hekimlerin yüzde 50'ye yakını istifa etmeyi düşünüyor

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık emekçileri döner sermayeden kazandıkları ek ödemelerini yaklaşık dört aydır alamadığı ortaya çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şube Eş Başkanı Hatip Şengül, hekimlerin yüzde 50’ye yakınının istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.

BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre haziran ayından itibaren hiçbir çalışana döner sermaye ödemesinin yapılmadığını anlatan sağlık çalışanalrı şunları dile getirdiği aktarıldı: “Başhekim ve yardımcılarıyla görüştüğümüzde bize hastanenin şu anda kendisini döndürecek kadar para kazanmadığını söylediler. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü ve oradan bir bütçe talep edileceği, ardından bu bütçenin bir kararnameyle çalışanlara dağıtılacağı ifade edildi. Eylül ayı içerisinde döner sermeyenin dağıtılacağı bildirildi ancak hâlâ böyle bir durum söz konusu değil.”

"Hekimler istifa etmeyi düşünüyor"

SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Hatip Şengül ise söz konusu hastanede doktorların yüzde 50’ye yakınının istifa etmeyi düşündüğü belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde aldığımız duyumlar doğrultusunda hastaneye gittik. Yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak arkadaşlarımızla görüşmek istedik ancak güvenlik tarafından ablukaya alındık. Pandemi bahane edilerek bizim orada sendikal çalışma yapmamız engellendi. Ancak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ek ödemelerden görev tanımına kadar birçok sorun var. Biz hastane yönetiminden de görüşme talep ettik. Onlardan cevap bekliyoruz. Hâlâ geri dönüş alamadık.

Hekimlerle yaptığımız görüşmelere göre, hekimlerin yüzde 50’ye yakını istifa etmeyi düşünüyor.”